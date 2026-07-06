FIFA World Cup: हार के बाद नेमार ने किया संन्यास का ऐलान, मैदान पर ही हो गए भावुक, देखें VIDEO

ब्राजील के दिग्गज नेमार ने राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ टीम को मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 34 साल के इस फॉरवर्ड ने ब्राज़ील की मेन्स नेशनल टीम के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म किया है. उन्होंने 129 मैचों में 80 गोल किए हैं.

नेमार ने 2010 में सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने चार विश्व कप टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. नेमार ने दो ओलंपिक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया. 2012 में वह रजत पदक और 2016 में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिला चुके हैं. हालांकि, मौजूदा वर्ल्ड कप में वह दो मुकाबलों में नजर आए और दोनों में वह शुरुआती इलेवन का हिस्सा नहीं थे.

हार के बाद फूट-फूट कर रोने लगे

जैसे ही फाइनल सीटी बजी और ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हुई, वैसे ही इस दिग्गज की आंखों में आंसू आ गए. वह अपने पर काबू नहीं कर पाए और फूट-फूट कर रोने लगे. यू अपने दिग्गज के रोनों की तस्वीरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया. ब्राज़ील के कई टीममेट्स ने नेमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ी टूट चुके थे.

नेमार का अंतरराष्ट्रीय करियर फुल सर्कल रहा, क्योंकि उन्होंने मेटलाइफ़ स्टेडियम में ही अपने करियर की शुरुआत की थी 2010 में. उन्होंने पहला गोल भी इसी मैदान पर मारा था और अपने करियर का आखिरी मैच और आखिरी गोल भी इसी मैदान पर किया.

नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह अभी क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे. नेमार सैंटोस FC के साथ अपना क्लब करियर जारी रखेंगे और सीजन दर सीजन अपने भविष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं.

नॉर्वे के खिलाफ हार वर्ल्ड कप में यूरोपियन टीमों के खिलाफ ब्राज़ील के खराब प्रदर्शन को दिखाती है. 5 बार की चैंपियन टीम ने 2002 के फाइनल में जर्मनी को हराने के बाद से यूरोपियन टीमों को नहीं हराया है. इस हार के बावजूद, कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि इस हार को भविष्य के लिए "फ्यूल" के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका निराशाजनक टूर्नामेंट "एक नए साइकिल की शुरुआत" है.

नेमार ब्राजील के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में पूर्व दिग्गज पेले से तीन गोल आगे हैं. रविवार को स्टॉपेज टाइम में किए गए उनके गोल ने उन्हें पेले के साथ चार वर्ल्ड कप में गोल करने वाला सिर्फ़ दूसरा ब्राज़ीलियन खिलाड़ी बना दिया. नेमार के अपने देश के लिए 130 मैच ब्राज़ील की ऑल-टाइम लिस्ट में कैफू (142) के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

दाहिने पैर की पिंडली में लगातार चोट लगने की वजह से, नेमार टूर्नामेंट में ब्राज़ील के पांच में से सिर्फ़ दो गेम में खेले. वह ग्रुप प्ले में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 15 मिनट के लिए मैदान पर थे और नॉर्वे के ख़िलाफ़ 67वें मिनट में बेंच से आए. एक दशक से ज़्यादा समय तक ब्राज़ील के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे नेमार हाल के सालों में चोटों की वजह से धीमे हो गए थे, जिससे उनका असर कम हो गया था. देश अब बदलाव के दौर में है, जिसमें अगली पीढ़ी आगे बढ़ रही है.

ब्राज़ील के कोच एंसेलोटी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपना काम करते रहें और नए आइडियाज़ की तलाश करें." "हमने इस साल भी यही किया. यह मेरे लिए एक अनुभव है, यह बहुत निराशाजनक नतीजा है और हम सभी सच में दुखी हैं." "लेकिन यह एक शानदार ग्रुप था और मुझे अपने खिलाड़ियों को धन्यवाद देना होगा, उन्होंने सच में बहुत मेहनत की. मुझे नहीं लगता कि हम हारने के लायक थे, लेकिन हमें इसे मानना ​​होगा."

उन्होंने आगे कहा,"यही आपके लिए फुटबॉल है, यही स्पोर्ट्स है." "हर कोई बहुत दुखी है, जैसे फैंस हैं। ऐसी फीलिंग्स होना नॉर्मल है, लेकिन हमें सही तरीके से रिएक्ट करना है."

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