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FIFA WC 2026: काइल लारिन ने आखिरी पलों में दागा जादुई गोल, कनाडा ने बोस्निया के खिलाफ हार की बाजी को ड्रा में बदला

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FIFA WC 2026: काइल लारिन ने आखिरी पलों में दागा जादुई गोल, कनाडा ने बोस्निया के खिलाफ हार की बाजी को ड्रा में बदला
FIFA WC 2026 Canada vs Bosnia

शनिवार को BMO फील्ड पर खेले गए FIFA वर्ल्ड कप 2026 के मैच में बोस्निया-हर्जेगोविना और कनाडा के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. मैच के दूसरे हाफ के आखिर में काइल लारिन के गोल ने को-होस्ट कनाडा के लिए स्कोर बराबर कर दिया. अब दोनों टीमों के खाते में एक-एक पॉइंट है. कनाडा को अभी भी अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत का इंतज़ार है; उन्होंने इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के सबसे ऊंचे लेवल पर सात मैच खेले हैं. मैच की शुरुआत में ही दूसरे मिनट में कनाडा को मौका मिला, जब ल्यूक डी फौगेरोल्स को पोस्ट के पास गेंद मिली. हालांकि, पास से शॉट मारने के बावजूद, वह अपनी टीम को वह फ़िनिश नहीं दिला सके जिसकी उन्हें उम्मीद थी. अगले ही मिनट, बोस्निया ने मौका बनाया, लेकिन मेमिक गोल के सामने अच्छी स्थिति में होने के बावजूद फ्री किक को क्लियर नहीं कर पाए.

10वें मिनट में, कनाडा के एलिस्टर जॉनस्टन को मेमिक को गिराने के लिए मैच का पहला येलो कार्ड मिला. अगले 11 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ, फिर जोवो लुकिच के हेडर ने बोस्निया को 1-0 की बढ़त दिला दी. सेड कोलासिनाक की कॉर्नर किक जोवो तक पहुंची, जिन्होंने बिना समय गंवाए दो यार्ड की दूरी से शानदार हेडर लगाया और पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया. 2014 के बाद से यह उनका पहला FIFA वर्ल्ड कप गोल था, जिससे वे को-होस्ट के खिलाफ़ बढ़त बनाने में कामयाब रहे.

जोनाथन डेविड भी कनाडा के लिए कुछ मौके बना रहे थे, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे. पहले हाफ के आखिर में बोस्निया को कुछ येलो कार्ड मिले. पहला हाफ बोस्निया के पक्ष में रहा. 65.8 प्रतिशत बॉल पज़ेशन, विपक्षी टीम के बॉक्स में 21 टच और कुल आठ शॉट लेने के बावजूद, कनाडा की किस्मत ने साथ नहीं दिया.

दूसरे हाफ में कनाडा ने अच्छी शुरुआत की, और पेनल्टी की अपील की, क्योंकि बोस्नियाई गोलकीपर वासिलज का ओलुवासेयी से संपर्क हुआ और वह जमीन पर गिर गए, लेकिन रीप्ले देखने पर पता चला कि विपक्षी खिलाड़ी से शरीर का संपर्क होने से पहले वासिलज का हाथ गेंद पर लगा था, इसलिए पेनल्टी की अपील खारिज कर दी गई.

मैच आगे बढ़ा और कनाडा की कड़ी चुनौतियों के बावजूद बोस्निया जीत की ओर बढ़ रहा था. लेकिन 79वें मिनट में काइल लारिन के गोल ने स्टेडियम में फिर से जान डाल दी. कोने के शानदार खेल की बदौलत गेंद काइल के पास पहुँची और उनके वॉली शॉट ने हल्की सी दिशा बदली और नेट के निचले दाहिने कोने में जाकर समा गई. आखिर तक स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ और दोनों टीमों ने अंक साझा किए.

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