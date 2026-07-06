ऐसे कौन गिरता है भाई...इंग्लैंड की जीत के जश्न में चोटिल हुए जॉर्डन हेंडरसन, स्ट्रेचर ले ले जाए गए बाहर

इंग्लैंड की एस्टाडियो एज़्टेका स्टेडियम से कुछ कड़वी यादें जुड़ी थी जबकि मैक्सिको विश्व कप में हमेशा यहां से सुखद अनुभूति के साथ ही लौटा था लेकिन रविवार को इसका उल्टा हो गया. इंग्लैंड ने मैक्सिको को राउंड ऑफ 16 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित करके विश्व कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. जूड बेलिंगहैम ने 98 सेकंड के अंतराल में दो गोल किए और हैरी केन ने पेनल्टी को तब गोल में बदला जब इंग्लैंड 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था. इससे इंग्लैंड ने इस स्टेडियम में मैक्सिको को विश्व कप में पहली हार का स्वाद चखाया. इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए शनिवार को फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का सामना करेगा.
इसे इंग्लैंड के विदेशी सरजमीं पर इतिहास की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है. ऐसे में जब जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी फैंस के सामने मिलकर जश्न मना रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसने जश्न के रंग को फीका कर दिया. टीम के मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन अजीब तरह से चोटिल हुए. उनकी चोट पर मैनेजर थॉमस ट्यूशेल ने कहा कि यह बुरी' है.
हेंडरसन इंग्लैंड के अपने बाकी साथियों के साथ जीत का जश्न मना रहे थे. स्टैंड के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम थी. इसके बाद हेंडरसन मैदान पर आने का विचार करते हैं. लेकिन एडवरटाइजिंग होर्डिंग्स से कूदने के दौरान अजीब तरह से गिर पड़ते हैं. हेंडरसन दर्द से कराह उठे. मेडिकल स्टाफ तुरंत उनकी सहातया के लिए पहुंची. लेकिन बाद में उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर लेकर जाया गया.
Awful moment for Jordan Henderson to suffer this kind of injury.— Ben Graham (@BenGrahamUK) July 6, 2026
Looks like a serious arm issue from the fall, hopefully not as bad as it initially appears, but it doesn't look good.
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36 साल के हेंडरसन अभी तक सिर्फ 6 मिनटों के लिए ही मैदान पर रहे हैं. उन्हें पनामा के खिलाफ ग्रुप स्टेज के दौरान मौका मिला था. हेंडरसन की चोट पर अपडेट देते हुए इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस ट्यूशेल ने बीबीसी से कहा,"जॉर्डन [हेंडरसन] अभी गिरे और उनकी कलाई में चोट लग गई. यह बहुत बुरी लग रही है." "यह काफी गंभीर चोट है और यह उस शाम के हिसाब से सही नहीं है जब जॉर्डन अब हमारे साथ नहीं हैं. डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह हॉस्पिटल में हैं." हेंडरसन टीम के साथ अगले मुकाबले के लिए कैनसस सिटी नहीं जा रहे हैं और वो टीम के एक मेडिकल स्टाफ के एक सदस्य के साथ मैक्सिको सिटी में ही रुकेंगे.
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