विज्ञापन
विशेष लिंक

FIFA WORLD CUP 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का धमाका, डीआर कॉन्गो के खिलाफ मैदान पर उतरते ही तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Cristiano Ronaldo record in FIFA World Cup 2026: 41 साल और 132 दिन की उम्र में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज़ आउटफ़ील्ड खिलाड़ी बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
FIFA WORLD CUP 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का धमाका, डीआर कॉन्गो के खिलाफ मैदान पर उतरते ही तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड
Portugal vs DR Congo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास

Portugal vs DR Congo, Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कनाडा के अतिबा हचिंसन (39 साल और 296 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वे पुरुषों के FIFA वर्ल्ड कप मैच में शुरुआत करने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज आउटफ़ील्ड खिलाड़ी बन गए हैं.  क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल, 132 दिन की उम्र में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना बना लिया है. बता दें कि रोनाल्जो ने डीआर कॉन्गो के बीच मैच में मैदान पर उतरते ही इस खास रिकॉर्ड को अपना बना लिया. इसके अलावा रोनाल्डो अपने देश के लिए 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं.

बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल को अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है, देखना होगा कि उनका खिताब का सूखा इस साल खत्म होता र्है या नहीं. टीम की सारी उम्मीदें रोनाल्डो पर टिकी होंगी. आज दूसरी तरफ डीआर कंगो की टीम है, जो 1974 के बाद से अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है. सेबेस्टियन डेसाब्रे की टीम ने क्वालिफिकेशन के लिए 52 साल के इंतज़ार को खत्म करके एक तरह की जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनकी टीम में जो नाम हैं, उन्हें देखते हुए वे और उम्मीद कर सकते हैं. 

लेखक के बारे में
img
विशाल कुमार
चीफ सब एडिटर
बिहार के छोटे से शहर मुंगेर से पढ़ाई के लिए दिल्ली आया. बाद में बोलने और लिखने का शौक था तो भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता का कोर्स किया. बीते करीब 1... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2026 FIFA World Cup, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Football
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com