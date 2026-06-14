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विनीसियस के गोल के दम पर ब्राजील ने टाला उलटफेर, पहले मैच में मोरक्को से 1-1 का रोमांचक ड्रॉ

Brazil 1-1 Draw Against Morocco, FIFA WC 2026: पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील और अफ्रीका की दिग्गज टीम मोरक्को के बीच खेला गया फीफा वर्ल्ड कप का हाई-प्रोफाइल ग्रुप मुकाबला 1-1 की रोमांचक बराबरी पर छूटा.

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विनीसियस के गोल के दम पर ब्राजील ने टाला उलटफेर, पहले मैच में मोरक्को से 1-1 का रोमांचक ड्रॉ
Brazil 1-1 Draw Against Morocco, FIFA WC 2026: 

Brazil 1-1 Draw Against Morocco, FIFA WC 2026: शनिवार को वर्ल्ड कप के एक रोमांचक और हाई-प्रोफाइल ग्रुप मैच में, विनीसियस जूनियर ने 32वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जिससे पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने मोरक्को के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराया. चार साल पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्को की टीम ने शुरुआत में दबदबा बनाए रखा और इस्माइल सैबारी ने 21वें मिनट में अफ्रीकी चैंपियन टीम को बढ़त दिलाई. ब्राजील ने 11 मिनट बाद स्कोर बराबर कर दिया. विनीसियस ने बाएं फ्लैंक पर ब्रूनो गुइमारेस के साथ पास का आदान-प्रदान किया, जगह बनाने के लिए गेंद को संभाला और यासीन बोनो के फैले हुए हाथ के बगल से दाहिने पैर से जोरदार शॉट मारकर अपना 10वां इंटरनेशनल गोल किया.

विनीसियस ने एक ट्रांसलेटर के जरिए कहा, "हमारी शुरुआत बहुत खराब रही." "हमें निश्चित रूप से गेंद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा. हमें बेहतर तरीके से खेलना होगा."

2002 के बाद से अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रही ब्राजील की टीम टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी थी. मेटलाइफ स्टेडियम में मौजूद 80,663 दर्शकों की भीड़ में पीले रंग की जर्सी पहने 'सेलेसाओ' (ब्राजील टीम) के प्रशंसक छाए हुए थे, लेकिन विनीसियस के शानदार एंगल्ड शॉट से स्कोर बराबर करने से पहले वे थोड़े शांत पड़ गए थे.

48 देशों वाले बड़े वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के पहले दौर में आमने-सामने होने वाली टॉप 10 टीमों में छठे नंबर की ब्राजील और सातवें नंबर की मोरक्को ही शामिल हैं. कुछ मुश्किल पलों के बावजूद, ब्राजील वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में अपनी अजेय लय (बिना हारे खेलने का सिलसिला) को 21 मैचों तक बढ़ाने में कामयाब रहा. 1934 में स्पेन से मिली हार के बाद से उसने 17 मैच जीते हैं.

ब्राजील शुक्रवार को फिलाडेल्फिया में हैती के खिलाफ खेलेगा और फिर मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में स्कॉटलैंड के खिलाफ ग्रुप सी का अपना आखिरी मैच खेलेगा. मोरक्को शुक्रवार को फॉक्सबोरो, मैसाचुसेट्स में स्कॉटलैंड का सामना करेगा और फिर अटलांटा में हैती से खेलेगा. ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार, जो दाहिने पैर की पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, इस मैच के लिए टीम में शामिल नहीं हुए.

मैच से एक घंटे पहले, टाइम्स स्क्वायर से स्टेडियम (जहां अगले महीने फाइनल खेला जाएगा) तक जाने के लिए उबर (Uber) का किराया $126.95 था  जो रविवार को उसी समय के लिए पहले से बुक करने पर $83.95 था. इटली के कार्लो एंसेलोटी, जो ब्राज़ील के पहले विदेशी वर्ल्ड कप कोच बने, शाम 6 बजे शुरू हुए मैच के दौरान धूप वाली दोपहर में - जब तापमान 88 डिग्री फ़ारेनहाइट (31 डिग्री सेल्सियस) था - थ्री-पीस सूट और टाई पहने हुए थे.

मोरक्को तब आगे हो गया जब लुकास पाक्वेटा, रोजर इबानेज़ के एक छोटे पास पर नियंत्रण खो बैठे और गेंद बिलाल अल खानूस से टकराकर दूर चली गई. गेंद उछलकर नौसेर मज़राउई के पास पहुँची, जिन्होंने उसे सेंटर सर्कल में ब्राहिम डियाज़ की ओर बढ़ाया. उनके 'थ्रू पास' ने गैब्रियल मैगलहेस और मार्क्विनहोस के बीच जगह बनाई और सैबारी आर्क के ऊपरी हिस्से से गेंद की ओर दौड़े. एलिसन बेकर अपनी लाइन से बाहर निकलने में धीमे रहे और सैबारी ने गोलकीपर के ऊपर से गेंद को चिप करके अपना 10वां इंटरनेशनल गोल किया.

10 मिनट के स्टॉपेज टाइम के नौवें मिनट में मोरक्को लगभग फिर से बढ़त बना ही चुका था. एलिसन ने नील अल ऐनाउई के लॉन्ग-रेंज शॉट को ठीक से नहीं पकड़ा (गेंद उनके हाथों से छूट गई), जो गोलपोस्ट से दूर जा रहा था; फिर घास पर गिरे होने के बावजूद, वे गोल की ओर पीछे झुके और अपने दाहिने हाथ से अयूब अमाइमौनी के फॉलो-अप प्रयास को रोक दिया.

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