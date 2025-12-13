विज्ञापन
'पीआर एजेंसी का इवेंट, महासंघ से नहीं ली गई मंजूरी' मेस्सी के कोलकाता इवेंट में हुए बवाल पर AIFF ने तोड़ी चुप्पी

AIFF breaks silence after Lionel Messi's Kolkata event: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने शनिवार को कोलकाता में लियोनल मेस्सी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में चूक के कारण अव्यवस्था फैलने के बाद चिंता व्यक्त की.

'पीआर एजेंसी का इवेंट, महासंघ से नहीं ली गई मंजूरी' मेस्सी के कोलकाता इवेंट में हुए बवाल पर AIFF ने तोड़ी चुप्पी
Lionel Messi: मेस्सी के कोलकाता इवेंट में हुए बवाल पर AIFF ने तोड़ी चुप्पी
  • AIFF ने कोलकाता में मेस्सी कार्यक्रम में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की
  • एआईएफएफ ने स्पष्ट किया कि वह इस कार्यक्रम के आयोजन या प्रबंधन में किसी भी प्रकार शामिल नहीं था
  • कार्यक्रम में टिकटों की कीमतें चार हजार से बीस हजार रुपये तक थीं, जिससे दर्शकों में असंतोष बढ़ा
AIFF breaks silence after Lionel Messi's Kolkata event: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने शनिवार को कोलकाता में लियोनल मेस्सी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में चूक के कारण अव्यवस्था फैलने के बाद चिंता व्यक्त की. लगभग 50,000 दर्शक सॉल्ट लेक स्टेडियम में लाचार दिखे क्योंकि नेता, वीवीआईपी, सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय सेल्फी लेने के लिए मेस्सी को घेरकर खड़े थे जिससे फुटबॉल प्रेमी नाराज हो गए जबकि इनमें से कई ने कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए 4,000 रुपये से 12,000 रुपये तक तथा कुछ ने तो कालाबाजारी से 20,000 रुपये तक की टिकट खरीदी थी.

एआईएफएफ ने एक बयान में कहा,"अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई घटना से बहुत चिंतित है जहां फुटबॉल सितारे लियोनेल मेस्सी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल को देखने के लिए हजारों प्रशंसक इकट्ठा हुए थे." इसमें कहा गया,"यह एक पीआर एजेंसी द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम था. एआईएफएफ इस कार्यक्रम के आयोजन, योजना बनाने या कार्यान्वयन में किसी भी तरह से शामिल नहीं था."

Latest and Breaking News on NDTV

मेस्सी के पहुंचने के कुछ ही मिनट में उन्हें नेताओं, पुलिस अधिकारियों, वीआईपी और उनके सहायकों की भीड़ ने घेर लिया. एआईएफएफ ने कहा कि वह इस कार्यक्रम के आयोजन में किसी भी तरह से शामिल नहीं था. इसमें कहा गया,"इसके अलावा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी न तो एआईएफएफ को बताई गई और न ही महासंघ से कोई मंजूरी ली गई." इसमें कहा गया,"हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें और शांति बनाए रखें. इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए."

मेस्सी के समय से पहले मैदान से निकलने की खबर फैलते ही दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा. मैदान में बोतलें और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गईं. प्रायोजक बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए, बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गईं और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की. फाइबरग्लास की सीटें पूरी पिच और सिंथेटिक ट्रैक पर टूटी पड़ी थीं.

मेस्सी और मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए दो शामियाने फाड़ दिए गए और पुलिस के दखल देने से पहले उनके कुछ हिस्सों में आग लगाने की कोशिश भी की गई. गेट तोड़ दिए गए, खिलाड़ियों के टनल की छत तोड़ दी गई और पोस्टर फाड़ दिए गए.

