Zepto - Swiggy की हड़ताल के बीच New Year Party कैसे करें प्लान? जानिए आसान और स्मार्ट टिप्स

New Year Party Plan: 31 दिसबंर यानि कि आज साल का आखिरी दिन है और लोग नए साल के स्वागत में और बीते साल को अलविदा कहने के लिए लोग जमकर पार्टी करते हैं. इस पार्टी को और आसान बना देता है आज के समय में Zomato और Swiggy जो आपको घर पर बैठे हुए आपका सारा सामान घर पहुंचा देता है. लेकिन हाल ही में इनकी हड़ताल की वजह से डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग से आप अपनी New Year Party को मजेदार और टेंशन फ्री बना सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि अपनी पार्टी को कैसे प्लान करें.

1. पहले से शॉपिंग कर लें

आप अपनी पार्टी के लिए सभी चीजों की एक लिस्ट तैयार कर लें और मार्केट से जाकर जितना जल्दी हो सके खरीद लें. जैसे चिप्स, नमकीन, मूंगफली, मखाना, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, सोडा. इसके साथ ही आप अपना काम ज्यादा ना बढ़े इसके लिए पेपर प्लेट, ग्लास, टिश्यू जैसी चीजों को भी खरीद लें. ये आपके किचन के काम को आसान बनाएगा.

2. घर पर ही बनाएं कुछ आसान स्नैक्स

आप अगर पार्टी के समय स्नैक्स ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप कुछ आसान से स्नैक्स घर पर ही बनाकर रख लें. आप पास्ता, सैंडविच, पनीर/आलू चिली, फ्रेंच फ्राइज़ और रेडी टू कुक फूड्स को तैयार कर के रख सकते हैं और पार्टी के समय में इन्हें तुरंत तैयार करें.

ये भी पढ़ें: New Year: लास्ट मिनट प्लान कर रहे हैं New Year Party? मीठे में बनाएं ये चीजें, झटपट होगी तैयार

3. लोकल रेस्टोरेंट का नंबर रखें

कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप पार्टी करते हैं तो अचानक से आपका कुछ खाने का मन कर जाता है. या फिर अपने गेस्ट के हिसाब से उनकी पसंद की चीजें मंगानी होती है. ऐसे में अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप अपने आस-पास के किसी लोकल रेस्टोरेंट का नंबर लेकर रखें जो खाना डिलीवर करता हो. या फिर वो ऑर्डर करने पर खाना बनाकर रखें और आप जाकर के खाना पिक कर लें.

4. दोस्तों के साथ पॉटलक पार्टी

अगर आप अपनी पार्टी में खाने की बहुत सारी वैरायटी रखना चाहते हैं तो आप पॉटलक पार्टी भी प्लान कर सकते हैं. इसमें आपके दोस्त अपने-अपने घर से कोई एक आइटम बनाकर के लाएंगे. जैसे दोस्त केक लेकर आएगा, कोई स्नैक्स और कोई ड्रिंक्स लेकर आ जाएगा. ऐसा करने से आपके पास कई सारी वैरायटी हो जाएंगी. ऐसा करने से आपका खर्च कम होगा और मजा डबल हो जाएगा.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)