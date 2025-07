YouTuber आशीष चंचलानी ने इन चीजों को खाकर 6 महीने में घटाया 40 किलो वजन

Ashish Chanchlani Weight Loss Diet: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे कम करना इतना आसान नहीं है लेकिन, अपने कॉमेडी कंटेंट के लिए मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने अपने अद्भुत वेट-लस जर्नी से फैंस को इंप्रेस किया है. इस सोशल मीडिया स्टार ने एक रणनीतिक दृष्टिकोण के ज़रिए सिर्फ़ छह महीनों में 40 किलो वज़न कम किया है, जिसने दुनिया भर के फ़िटनेस लवर्स को इंप्रेस किया है. आशीष, जिनका वज़न कभी लगभग 130 किलोग्राम था, ने हाल ही में अपने इस बदलाव का सीक्रेट बताया. यह सब शाहरुख़ खान के साथ एक अप्रत्याशित बातचीत के दौरान शुरू हुआ, जो उनके फ़िटनेस सफ़र में एक अहम पॉइंट बन गया.

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, यूट्यूबर ने बॉलीवुड सुपरस्टार से मिली एक सलाह साझा की जिसने उन्हें अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए इंस्पायर किया. उनके नोट का एक पार्ट इस प्रकार है: "जैसे ही मैं उनके पास गया, शाहरुख सर ने मेरा पेट पकड़ा और मुझसे कहा: "आशीष, अपना वज़न कम करो. तुम बहुत बेहतर महसूस करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं. जाओ दोस्त - आज ही जिम जाओ. बस यही करो. तुम बहुत प्यारे हो और अब फिट होने का समय आ गया है. अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली, तो मैं सलाह देना बंद कर दूंगा." मैं उनके ये शब्द कभी नहीं भूलूंगा - जिस तरह से उन्होंने मुझे बिना मोटापे का ज़िक्र किए सलाह दी.

आशीष चंचलानी का फिटनेस बैलेंस अप्रोच- Ashish Chanchlani's Balanced Approach To Fitness

इक्स्‍ट्रीम डाइट और फिटनेस व्यवस्थाओं के विपरीत, आशीष ने अपने परिवर्तन को पाने करने के लिए एक बैलेंस दृष्टिकोण अपनाया. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा, "सबसे बड़ी समस्या खाना नहीं है. चीनी नहीं है. ज़रूरत से ज़्यादा खाना है." यूट्यूबर ने वज़न कम न कर पाने के बाद पिछले कुछ वर्षों में अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनका वज़न 130 किलो है, तो उन्हें गहरा असंतोष हुआ. अपने पेट को छिपाने के लिए, आशीष ने स्वीकार किया कि उन्हें क्लोज़-अप तस्वीरें लेना पसंद था और अक्सर वे अपने कपड़ों को कई लेयर में पहनते थे.

आखिरकार, उन्होंने एक स्पष्ट गोल रखा. उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने तीसवें बर्थडे के करीब पहुंच रहा था. इसलिए, जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू की, तब मैं लगभग 29 वर्ष का था. मैंने खुद से कहा - लगभग वादा किया - कि मैं अपने इन नंबर वाले वज़न को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूंगा. मैंने पिछले साल शुरुआत की, और दिसंबर 2023 से पहले (क्योंकि उस दिन मैं 8 दिसंबर को 30 साल का हो रहा था), मैं दोहरे अंकों में पहुंचना चाहता था."

आशीष चंचलानी का कैलोरी-कट डाइट- (Ashish Chanchlani's Calorie-Deficit Diet)

आशीष ने कैलोरी-कट अप्रोच अपनाया और बताया, "आपको बस यह समझने की ज़रूरत है कि कैलोरी का रखरखाव क्या है और आपके शरीर को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है. उससे थोड़ा कम खाएं, ताकि आपका शरीर पहले से जमा फैट से एनर्जी का उपयोग करे."

फिर उन्होंने अपने डेली डाइट को इस प्रकार फॉलो किया- He then broke down his daily meals, which were as follows:

ब्रेकफास्ट - छह उबले अंडे या एक ऑमलेट, साथ में फाइबर रिच अंकुरित अनाज.

छह उबले अंडे या एक ऑमलेट, साथ में फाइबर रिच अंकुरित अनाज. लंच- दोपहर 3 बजे के आसपास एक रोटी और लगभग 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, साथ में खीरे और अजवाइन से बना फ्रेश जूस.

दोपहर 3 बजे के आसपास एक रोटी और लगभग 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, साथ में खीरे और अजवाइन से बना फ्रेश जूस. शाम- शाम 6 बजे के आसपास, वह व्हे प्रोटीन शेक लेते थे.

शाम 6 बजे के आसपास, वह व्हे प्रोटीन शेक लेते थे. डिनर- रात 8 बजे के आसपास, वह चिकन की एक और सर्विंग पसंद करते थे.

आशीष ने कभी भी खुद को मीठे की क्रेविंग से दूर नहीं रखा. इसके बजाय, वह संडे को गुलाब जामुन और रसमलाई जैसी इंडियन स्वीट्स का आनंद लेते थे, जिसे वह अपना इनाम का दिन मानते थे. उन्होंने बताया, "मेरी डेली डोज लगभग 1,800 कैलोरी थी, जो मेरे शरीर की ज़रूरत से लगभग 1,000 कैलोरी कम थी." उन्होंने आगे कहा, "मैं जो भी खाता था, उसका वज़न तौलता था. लगभग तीन महीने बाद, यह मेरी आदत बन गई - मैं बस अपनी प्लेट देखकर जान सकता था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहा हूं या नहीं."

8 जून, 2023 को आशीष का वजन 130 किलोग्राम था, और 8 दिसंबर, 2023 तक उन्होंने इसे घटाकर 88 किलोग्राम कर लिया - यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जो एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल की गई.

