15 Din Me Baal Kaise Badhaye: सर्दियों में बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं, रूखे हो जाते हैं और स्कैल्प में ड्राईनेस बढ़ जाती है. ऐसे समय में अगर बालों को गहराई से पोषण देने वाला ऑयल मिल जाए, तो हेयर फॉल, डैंड्रफ और टूटने जैसे बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाते हैं. आज हम लेकर आए हैं एक सुपर पावर मैसिव हेयर ग्रोथ ऑयल (Hair Growth Oil), जो क‍िचन में रखी चीजों से बनता है जैसे मेथी, चावल, प्याज और सरसों तेल जैसी आयुर्वेदिक (Ayurvedic Hair Oil) चीजों से बनता है. यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है, स्कैल्प की हेल्थ सुधारता है और तेजी से हेयर ग्रोथ बढ़ाता है.

15 दिन में बाल बढ़ाने का तरीका, ये है सर्दियों में बाल बढ़ाने का बेस्‍ट नुस्खा | Massive Hair Growth Oil Recipe



सामग्री (Ingredients)

मेथीदाना – 3–4 tbsp

काला चावल/सफेद चावल – 3 tbsp

आधा कप RO पानी

1 प्याज (कद्दूकस किया हुआ)

2 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1 कप ऑर्गेनिक सरसों का तेल

काला चावल ज्यादा असरदार होता है, लेकिन नॉर्मल चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बनाने की विधि (Method to Prepare)

मेथी दाना और चावल को 4–5 घंटे पानी में भिगो दें. इससे वे नरम हो जाएंगे और आसानी से पेस्ट बन जाएगा. भीगे हुए मेथी और चावल को पीसकर एक गाढ़ा, मुलायम पेस्ट बना लें. लोहे की कड़ाही में एक कप सरसों का तेल गर्म करें. इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज और अदरक डालें और 5 मिनट मध्यम आंच पर पकाएं. इससे उनका रस तेल में मिल जाएगा. अब मेथी-चावल का पेस्ट डालें और 15–20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं, जब तक तेल अलग न होने लगे. यही तेल आपके बालों के लिए मैजिक की तरह काम करता है. मिश्रण को ठंडा होने दें और मलमल के कपड़े से छानकर साफ जार में भर लें. इसे कमरे के तापमान पर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं.

Also Read: सबसे तेजी से बाल बढ़ाने वाला तेल कौन सा है? | Sabse Tez Baal Badhane Wala Tel

इस्तेमाल कैसे करें? (How to Use)

स्कैल्प और बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें.

4–5 घंटे या रात भर लगा रहने दें.

अगली सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें.

हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने पर बेहतर नतीजे मिलते हैं.

इस हेयर ऑयल के फायदे

यह तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हेयर फॉल को कम करता है और तेजी से हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है. इससे डैंड्रफ और स्कैल्प में होने वाली इन्फ्लेमेशन कम होती है और बाल मुलायम और शाइनी बनते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)