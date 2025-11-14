विज्ञापन
Winter Special Laddu: सर्दियों का मौसम आते ही हम ऐसी चीजों की तलाश मे रहते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखें और इस बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से हमको बचाकर रखें.

Winter Special Laddu: सर्दियों में शरीर को दे ताकत और गर्माहट, बनाएं स्वादिष्ट पंजीरी लड्डू | Panjiri Laddu Recipe
Winter Special Laddu: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ये स्पेशल लड्डू.

Winter Special Laddu: सर्दियों का मौसम आते ही हम ऐसी चीजों की तलाश मे रहते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखें और इस बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से हमको बचाकर रखें. ऐसे में घरों में गर्माहट देने वाली रेसिपीज की मांग बढ़ जाती है. हम ऐसी चीजें घर पर बनाकर रखते हैं जो खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करे. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टेस्टी पंजीरी लड्डू बनाने की रेसिपी. यह न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि शरीर को एनर्जी, गर्मी, स्टैमिना और इम्युनिटी देने का काम करते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए ये बेहतरीन विंटर सुपरफूड है. आज हम आपको बताते हैं पारंपरिक पंजीरी लड्डू बनाने की आसान रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है.

पंजीरी लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामग्री

सूखे मेवे (Dry Fruits)

बादाम – ½ कप
काजू – ½ कप
अखरोट – ¼ कप
पिस्ता – 2–3 tbsp (ऐच्छिक)
किशमिश – ¼ कप

सामग्री

  • गेहूं का आटा – 2 कप
  • सूजी – ½ कप (क्रंच के लिए)
  • देसी घी – 1 से 1.5 कप
  • पिसी हुई शक्कर/बूरा/देशी काला शक्कर – 1 से 1.5 कप
  • नारियल बूरा – ½ कप
  • मखाने – 1 कप
  • गोंद – ½ कप
  • इलायची पाउडर – 1 tsp
  • सोंठ पाउडर – 1 tsp
  • जायफल पाउडर – चुटकीभर
  • हल्दी (ऑप्शनल) – 1 pinch

पंजीरी लड्डू बनाने की विधि

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा घी डालकर बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता को हल्का सा भून लें. इनको ठंडा होने के लिए साइड मे रख दें. जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें दरदरा कूट लें. अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें मखाने को क्रिस्पी होने तक भून लें. इनको ठंडा होने पर हाथ से कुचल जें. अब इसी घी में गोंद डालकर भी उनको भून लें और क्रश कर लें.

अब कढ़ाही में घी गर्म करें और उसमें गेहूं का आटा सुनहरा होने तक हल्की आंच पर भूनें. जब आटे की सोंधी खुशबू आने लगे तो उसमें सूजी डालकर 3-4 मिनट तक भून लें. ध्यान रहे आंच धीमी होनी चाहिए ताकि आटा जले नहीं. अब आटे में नारियल बूरा, क्रश किए हुए मखाने, गोंद और भुने मेवे मिला दें. गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. अब इसमें बूरा/शक्कर, इलायची पाउडर, सोंठ और जायफल पाउडर मिलाएँ. अब इसके हल्का सा ठंडा होने पर इसमें घी मिलाकर लड्डू बनाना शुरू करें.  इन लड्डुओं को आप एयरटाइट डिब्बे में रखें. ये आसानी से 10-15 दिनों तक चल जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Winter Special Laddu, Panjiri Laddu Recipe, How To Make Panjeeri Laddu
