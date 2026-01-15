विज्ञापन
ठंड में क्यों बढ़ जाती है भूख? क्या सच में सर्दियों में शरीर को ज्यादा खाना चाहिए या है दिमाग का खेल? जानिए

Why Hunger Increases in Winter: हम सभी को ठंड में ज्यादा भूख महसूस होती है. खाना खाने के बाद ही कुछ देर में फिर कुछ खाने का मन करता है. क्या सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है? क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए.

Why Hunger Increases in Winter: ठंड के मौसम में शरीर को अपना तापमान सामान्य बनाए रखना होता है.

Cold Weather Hunger: जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, एक बात लगभग हर किसी के साथ होती है बार-बार भूख लगना. अभी खाना खाया और थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाने का मन. गर्मियों में जहां हल्का-फुल्का खाना काफी लगता है, वहीं ठंड में पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और गरमागरम चीजें ज्यादा आकर्षित करने लगती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ठंड में शरीर सच में ज्यादा खाना मांगता है, या फिर यह सिर्फ दिमाग का धोखा है? इसका जवाब थोड़ा वैज्ञानिक है और थोड़ा हमारी आदतों से जुड़ा हुआ.

ठंड में ज्यादा खाना क्यों मांगता है शरीर? | Why Does the Body Crave More Food in Cold Weather?

ठंड में शरीर ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करता है?

ठंड के मौसम में शरीर को अपना तापमान सामान्य बनाए रखना होता है. इसके लिए शरीर थर्मोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया के जरिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है. जब बाहर ठंड होती है, तो शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरी बर्न करता है. यही वजह है कि शरीर दिमाग को संकेत भेजता है, एनर्जी कम हो रही है, कुछ खा लो. यानी कुछ हद तक ठंड में ज्यादा भूख लगना नेचुरल है.

हार्मोन की बड़ी भूमिका

हमारी भूख दो मुख्य हार्मोन से कंट्रोल होती है, घ्रेलिन (Ghrelin) भूख बढ़ाने वाला हार्मोन, लेप्टिन (Leptin) पेट भरने का संकेत देने वाला हार्मोन. ठंड में धूप कम मिलती है और फिजिकल एक्टिविटी भी घट जाती है, जिससे लेप्टिन का असर कम और घ्रेलिन का असर ज्यादा हो सकता है. नतीजा भूख जल्दी और ज्यादा लगना.

क्या दिमाग भी देता है धोखा?

हां, काफी हद तक. ठंड में हम ज्यादा समय घर के अंदर रहते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है और बोरियत बढ़ जाती है. ऐसे में दिमाग भूख और बोरियत में फर्क नहीं कर पाता. इसके अलावा, सर्दियों में हाई-कैलोरी फूड की यादें. जैसे गाजर का हलवा, मूंगफली, तिल के लड्डू. दिमाग को खाने के लिए उकसाती हैं, भले ही शरीर को असल में भूख न हो.

क्या ठंड में सच में ज्यादा खाना चाहिए?

इसका जवाब है क्वालिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी नहीं. ठंड में शरीर को थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अनलिमिटेड खाएं. जरूरत होती है ऐसे खाने की जो शरीर को गर्म रखें, देर तक पेट भरा महसूस कराएं, पोषण से भरपूर हों. जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, सूप, ड्राई फ्रूट्स की सीमित मात्रा.

ठंड में भूख को कंट्रोल कैसे करें?

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना लें, ताकि जल्दी भूख न लगे. दिन में 2-3 कप गर्म पानी या हर्बल चाय पिएं. हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें. सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भूख समझकर खाएं. पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी भूख बढ़ाती है.

ठंड में भूख बढ़ना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन हर बार भूख लगना शरीर की जरूरत नहीं होती. कभी शरीर ज्यादा खाना मांगता है, तो कई बार दिमाग सिर्फ बहाना ढूंढता है. समझदारी इसी में है कि आप मौसम के हिसाब से संतुलित, पौष्टिक और सीमित मात्रा में खाना खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

