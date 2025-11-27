विज्ञापन
क्या भूरे अंडे सफेद अंडों से ज्यादा हेल्दी होते हैं? यहां जानें असली फर्क

White Egg Vs Brown Egg: क्या आप भी ब्राउन एग्स और व्हाइट एग्स के बीच में कंफ्यूज रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ब्राउन एग्स व्हाइट एग्स की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें बताने जा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
White Egg Vs Brown Egg: कौन सा अंडा खाना चाहिए.

अंडे भारतीय खाने का एक बड़ा हिस्सा हैं, चाहे उबले अंडे, ऑमलेट या प्रोटीन बढ़ाने के लिए किसी भी डिश में उनका इस्तेमाल. लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है क्या भूरे अंडे सफेद अंडों से ज्यादा हेल्दी होते हैं? बाजार में दोनों की कीमत अलग-अलग दिखती है, जिससे लोगों को यह लगता है कि व्हाइट एग्स की तुलना में ब्राउन एग्स ज्यादा हेल्दी होते हैं. क्या आपको भी यही लगता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंडे का रंग उसके पोषण से कोई संबंध नहीं रखता. सफेद और भूरे, दोनों तरह के अंडों में लगभग एक जितनी कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. अंडे के शेल का रंग केवल उस मुर्गी की नस्ल पर निर्भर करता है जिसने उसे दिया है. सफेद पंख और सफेद कान वाली मुर्गियां सफेद अंडे देती हैं, जबकि लाल-भूरे पंख और लाल कान वाली मुर्गियां भूरे अंडे देती हैं.

तो फिर भूरे अंडे महंगे क्यों होते हैं?

इसका कारण उनकी पौष्टिकता नहीं, बल्कि उन्हें देने वाली मुर्गियों का शरीर और खान-पान है. भूरे अंडे देने वाली मुर्गियां आकार में बड़ी होती हैं और इसलिए उन्हें ज्यादा चारा चाहिए होता है. इसके अलावा, ये मुर्गियां सफेद अंडे देने वाली मुर्गियों की तुलना में कम अंडे देती हैं. इससे इनकी देखभाल की लागत बढ़ जाती है. यही वजह है कि बाजार में भूरे अंडों की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन यह कीमत उनके "ज्यादा हेल्दी" होने की वजह से नहीं है.

कई लोग मानते हैं कि भूरे अंडे ऑर्गेनिक, नेचुरल या बेहतर क्वालिटी के होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंडे का रंग किसी भी तरह से उसकी क्वॉलिटी तय नहीं करता.

अंडे का असली न्यूट्रिशन किस पर निर्भर करता है?

अंडे का पोषण इस बात पर निर्भर करता है कि मुर्गी को कैसी फीड दी गई, उसे किस तरह से पाला गया और उसे किस तरह का वातावरण मिला. फ्री-रेंज, केज-फ्री या ऑर्गेनिक तरीके से पाली गई मुर्गियों के अंडों में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन D और अन्य पोषक तत्व ज्यादा पाए जा सकते हैं. लेकिन इन सबका अंडे के रंग से कोई लेना-देना नहीं है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

