कैसे जानें शकरकंद शुद्ध हैं या मिलावटी? FSSAI ने बताया आसान तरीका

Sweet Potatoes Purity Test: शकरकंद को सेहत का खजाना कहा जाता है. मार्केट में आसानी से ठंड के मौसम में शकरकंद आपको मिल जाएगी. लेकिन क्या ये जानते हैं कि आप जो शकरकंद खा रहे हैं वो शुद्ध है या मिलावटी. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि आज के समय में खाने की ज्यादातर चीजों में मिलावट देखी जाती है. आए दिन पनीर, घी और दूध में मिलावट की खबर सुनने को मिलती है. अगर आप भी घर में आसानी से शकरकंद की शुद्धता की पहचान करना चाहते हैं, तो हाल में FSSAI ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर शकरकंद शुद्ध हैं या मिलावटी पहचान करने का आसान तरीका बताया है.

FSSAI द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में शकरकंद की पहचान करने के तरीके को बताया गया है जिसमें, आपको एक कॉटन बॉल लेना है इसे पानी या वेजिटेबल ऑयल में डूबो लेना है. फिर इसे शकरकंद के ऊपर रब करना है. अगर शकरकंद असली है तो इसका कलर नहीं निकलेगा. वहीं अगर शकरकंद में मिलावट है तो कॉटन बॉल रब करने पर इसमें कलर लग जाएगा. तो आप भी अगली बार शकरकंद खरीदें को इस बात को ध्यान में जरूर रखें.

शकरकंद खाने के फायदे- (Shakarkand Khane Ke Fayde)

1. ब्लड शुगर- (Blood Sugar)

शकरकंद का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- सर्दियों में रोजाना अंडा खाने से क्या होता है? इन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

2. इम्यूनिटी- (Immunity)

शकरकंद में विटामिन A और C से भरपूर होता है, जो शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

3. पाचन- (Digestion)

शकरकंद में मौजूद फाइबर कब्ज से बचाने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में मददगार है.

4. आंखों- (Eyes)

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन, विटामिन A पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए अहम है. इसके रोजाना सेवन से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

5. वजन घटाने-(Weight Management)

शकरकंद में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को भरा रखने अनावश्यक खाने से बचाने और वजन घटाने में मददगार है.

कैसे करें शकरकंद का सेवन- (How To Eat Sweet Potato)

शकरकंद को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे आप रोस्ट करके खा सकते हैं, उबालकर खा सकते हैं, सलाद बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, या सूप.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)