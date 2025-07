सुबह खाली पेट नहीं खानी चाहिए ये चीजें, आप भी नोट कर लें लिस्ट वरना भुगतने पड़ेंगे नुकसान

What you Should not Eat Empty Stomach: सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या खाते हैं इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है. बता दें कि सुबह के नाश्ते में या तो लोग बहुत हैवी फूड खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जो सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. कई लोग सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीते हैं, वहीं कुछ लोग फल खाते हैं. वहीं छुट्टियों वाले दिन लोग कुछ टेस्टी और हैवी खाते हैं जैसे छोले-पूरी और भटूरे जैसा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह खाने की ये आदतें आपकी सेहत पर क्या असर डालती हैं? आइए जानते हैं-

स्पाइसी खाने से परहेज

एक्सपर्ट्स भी सुबह खाली पेट ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाने जैसे छोले-भटूरे और चपटपा खाना खाने से मना करते हैं. इस तरह का खाना खाने से पेट में जलन जैसी समस्या पैदा हो सकती है. वहीं सुबह ऐसा हैवी और ऑयली फूड खाने से पूरे दिन पेट में भारीपन महसूस होता है. इसलिए सुबह कम मसालेदार और पोषण से भरपूर खाना ही खाएं.

ठंडी चीजों का सेवन

पूरी रात सोने के बाद कई लोग सुबह उठते ही ठंडा पानी पीते हैं, आपकी ये आदत पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है. इसी के साथ ठंडा पानी पीने की वजह से लूज मोशन, डाइजेशन, स्लो प्रोसेस धीमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए सुबह उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

इसके अलावा सुबह बहुत ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए.

वहीं सुबह उठने के बाद हल्की एक्सरसाइज करने के बाद ही नाश्ता करने की कोशिश करें. इसके साथ ही अपने कैलोरी इनटेक का भी ध्यान रखें.

