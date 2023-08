Raksha Bandhan 2023: राखी के दिन स्टार्टर से लेकर डिनर तक क्या बनाएं यहां देखिए पूरी लिस्ट

किसी भी मील से पहले एक अच्छा स्टार्टर आपके खाने में एक अलग ही स्वाद जोड़ता है. इसलिए राखी के त्योहार पर इसको तो जरूर शामिल करना चाहिए. तो आइए जानते हैं आप स्टार्टर्स में क्या-क्या बना सकते हैं.

1. मसालेदार तवा इडली

क्या इडली से ज्यादा स्वादिष्ट कोई चीज़ है? अगर नहीं तो फिर खाने से पहले मसालेदार तवा इडली से अच्छा क्या हो सकता है. दाल और चावल से बनी इडली को करी पत्ता और राई के साथ मसाले डालकर फ्राई कर लें और चटनी के साथ सर्व करें.

2. पनीर पकौड़ा

मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़े अब पुराने जमाने के हो गए हैं आप इस बार घर पर पनीर पकौड़े बनाएं और इस दिन को और खास बनाएं.

Paneer pakoda with an Amritsari twist can be a great addition to your Rakhi meal plan.

मेन कोर्स

अपने राखी उत्सव पर सामान्य मुख्य पाठ्यक्रम की वस्तुओं से आगे बढ़ें, और कुछ अलग आज़माएँ! यदि आप अपने रक्षा बंधन पर्व के लिए हार्दिक मुख्य भोजन के बारे में सोचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे पास वही है जो आपको चाहिए। ये ग्रेवी और सूखी सब्जी के विकल्प आपके मेहमानों को और अधिक चाहने पर मजबूर कर देंगे।

1. पुदीना आलू करी

एक सर्वोत्कृष्ट आलू करी वास्तव में किसी भी उत्सव का मुख्य आकर्षण है। चाहे आप इसे कुरकुरी पूरियों के साथ मिलाएं या बस इसे हार्दिक पुलाव के साथ खाएं, इस पुदीना आलू करी का आनंद इसकी पूरी महिमा के साथ लिया जा सकता है। पूरी रेसिपी यहां पाएं।

2. दम पनीर काली मिर्च

शाही पनीर और पनीर दो प्याजा अब काफी चलन में है। इस दम पनीर में काली मिर्च या काली मिर्च के तीखे स्वाद के साथ भरवां पनीर के स्लाइस की खूबियां हैं। इससे अधिक स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता! पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें।

3. मशरूम घी रोस्ट

किसने सोचा होगा कि केरल का क्लासिक आनंद हमारी सामान्य राखी के साथ इतना अच्छा लगेगा? भरपूर घी और तीखे मसालों के साथ, यह मशरूम घी रोस्ट आपके रक्षाबंधन मिलन समारोह में आपके भाइयों और बहनों का दिल जीत लेगा। पूरी रेसिपी यहां पाएं।

Mushroom is a yummy ingredient which can be made in myriad ways.

डेसर्ट

हम मिठाइयाँ कैसे भूल सकते हैं? वास्तव में, कोई भी भारतीय त्योहार सुस्वादु मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होगा और हमने उनमें से कुछ बेहतरीन मिठाइयाँ एकत्रित की हैं। जबकि गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा हमेशा बेहतरीन विकल्प होते हैं, यहां कुछ नए और इनोवेटिव हैं जिन्हें आप रक्षा बंधन 2023 पर परोस सकते हैं।

1. गुलकंद आइसक्रीम

यह मीठा गुलाब संरक्षित कई अलग-अलग डेसर्ट और रिफ्रेशर्स में अपना रास्ता खोजता है। तो क्यों न इसे आइसक्रीम में शामिल किया जाए? यह मिठाई न केवल अविश्वसनीय रूप से ठंडी है, बल्कि इसमें सुखदायक सुगंध और दिलचस्प स्वाद भी है। पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें।

Ice cream can make for a refreshing and chilled addition to your Rakhi spread.

2. सेवइयां की बर्फी

बर्फी के बारे में सोचें और सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वह है काजू की बर्फी, जिसे काजू कतली भी कहा जाता है। लेकिन यह सेवइयों की बर्फी सामान्य बर्फी का एक कुरकुरा और पौष्टिक मोड़ है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा! हमारा विश्वास करें, यह यादगार मिठाई आपके उत्सवों का मधुर अंत कर देगी। पूरी रेसिपी यहां पाएं।

3. रबड़ी मालपुआ

कोई भी अच्छाई से भरपूर चिपचिपे, मीठे मालपुआ का विरोध नहीं कर सकता। इसके ऊपर ठंडी रबड़ी डालें और आपके पास रॉयल्टी के लिए उपयुक्त मिठाई होगी। भाई-बहन के अद्भुत रिश्ते की तरह, रबड़ी और मालपुआ भी एक ऐसा संयोजन है जिसके लिए आप मर सकते हैं। यहां पूरी रेसिपी है.

हमारे सभी पाठकों को रक्षा बंधन 2023 की शुभकामनाएँ!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)