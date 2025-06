Peaches And Apricots: पीच और एप्रीकोट में क्या फर्क है, जानिए कौन सा फल आपके लिए बेहतर है

Difference Between Peaches And Apricots: गर्मियों में मिलने वाले फलों में पीच और एप्रीकोट दो ऐसे नाम हैं, जो दिखने में मिलते-जुलते हैं लेकिन स्वाद, बनावट और इस्तेमाल के मामले में अलग-अलग होते हैं. दोनों ही फल स्वादिष्ट होते हैं और शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद भी. पर जब बात आती है इनमें फर्क करने की, तो ज्यादातर लोगों को उलझन होती है. आइए जानते हैं पीच और एप्रीकोट में क्या अंतर है और इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए.

पीच और एप्रीकॉट में अंतर- (Difference Between Peaches And Apricots)

आकार और रंग में क्या फर्क है?

एप्रीकॉट आकार में पीच से छोटी होती है. एक औसत एप्रीकोट करीब 35 ग्राम की होती है, जबकि एक पीच लगभग 130 ग्राम तक का हो सकता है. दोनों ही फलों का रंग पीले से नारंगी के बीच होता है, लेकिन पीच थोड़ा गुलाबी या लाल रंग की छाया लिए होता है. दोनों की बाहरी परत पर हल्के रोएं होते हैं, लेकिन पीच में यह ज़्यादा साफ नज़र आते हैं.

Photo Credit: Pixabay

स्वाद में कैसा फर्क है?

स्वाद के मामले में पीच और एप्रीकोट एक-दूसरे से अलग हैं. पीच ज़्यादा मीठा और रसीला होता है, इसलिए इसे सीधे खाने में ज़्यादा पसंद किया जाता है. दूसरी ओर, एप्रीकोट हल्की खटास लिए होती है. यही वजह है कि एप्रीकोट को सुखाकर, जैम या मीठे पकवानों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है.



पोषण में क्या समानता और फर्क है?

दोनों ही फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें पोटैशियम, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. हालांकि पीच का आकार बड़ा होने के कारण उसमें इन पोषक तत्वों की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा होती है. दूसरी तरफ, एप्रीकॉट में कैलोरी कम होती है, जो वजन घटाने वालों के लिए फायदेमंद है.



कहां से आए ये फल?

एप्रीकोट और पीच एक ही पौधों के परिवार से आते हैं, जिसे गुलाब वर्ग भी कहा जाता है. लेकिन इनकी शुरुआत अलग-अलग इलाकों से मानी जाती है. पीच का जुड़ाव फारस (आज का ईरान) से है, जबकि एप्रीकॉट को अर्मेनिया से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि इनके नाम में भी क्षेत्रीय पहचान झलकती है.



कैसे करें इस्तेमाल? (How To Use These Fruits)

पीच और एप्रीकोट दोनों का इस्तेमाल मिठाइयों, सलाद, जैम और यहां तक कि कुछ नमकीन व्यंजनों में भी किया जाता है. अगर किसी रेसिपी में पीच नहीं मिल रहा, तो आप एप्रीकॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी चीनी और पानी अलग से डालना पड़ सकता है क्योंकि एप्रीकॉट सूखा और स्ट्रॉन्ग होता है.

