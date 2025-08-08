विज्ञापन

करिश्मा कपूर के फेमस गाने में 2 टॉप एक्टर्स थे जूनियर आर्टिस्ट, 'दिल तो पागल है' में नजर आए इन बैकग्राउंड डांसर्स को पहचाना?

फिल्म 'दिल तो पागल है' के गाने 'ले गई' में करिश्मा कपूर के साथ बैकग्राउंड में बॉलीवुड के दो बड़े स्टार डांस कर रहे हैं. क्या आप इन दोनों को पहचान पाए? अगर नहीं, तो एक बार ध्यान से देखिए. इनमें से एक तो इंडस्ट्री पर राज करता है.

करिश्मा कपूर के साथ बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं दो सुपरस्टार
आपने सितारों के स्ट्रगल के दिनों के एक्सपीरियंस के बारे में ये जरूर सुना होगा कि किसी ने किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया है तो कोई सपोर्टिंग एक्टर बनकर फिल्मों में काम कर चुका है. कुछ ऐसे भी सितारे हैं, जिन्होंने कुछ कोरियोग्राफर की टीम में शामिल होकर डांस सीखा और उसके बाद उनकी टीम में रह कर बतौर बैकग्राउंड डांसर भी किया. करिश्मा कपूर के एक डांसिंग सॉन्ग में भी दो ऐसे ही सितारे दिख रहे हैं, जो कई बड़े बैनर्स की फिल्म में काम कर चुके हैं. अपना करियर शुरू करने के लिए उन्हें बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी करना पड़ा.

करिश्मा कपूर के पीछे दो टॉप एक्टर्स

इंस्टाग्राम पर माय लाइफ माय रूल्स नाम के हैंडल ने करिश्मा कपूर के हिट सॉन्ग का ये वीडियो शेयर किया है. इस गाने पर करिश्मा कपूर ने बेहद एनर्जेटिक डांस किया है. करिश्मा कपूर जितनी एनर्जी के साथ डांस कर रही हैं, उतनी ही एनर्जी पीछे डांस कर रहे बैकग्राउंड डांसर में भी दिख रही है. आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे डांसर भी दिखेंगे, जो फिल्मी पर्दे पर बतौर हीरो दिख चुके हैं. गौर से देखिए दो लाइन पीछे आपको शाहिद कपूर दिखाई देंगे. जिनकी हवा में उड़ती जुल्फें देखकर आप उन्हें पहचान सकते हैं. इसी गाने में आपको और दो लाइन छोड़कर जुगल हंसराज भी दिखाई देंगे.

ये गाना फिल्म दिल तो पागल है का है. 'ले गई ले गई, दिल ले गई ले गई' गाने में दिख रहे शाहिद कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. जब वी मेट, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह जैसी फिल्म में आप उन्हें बतौर लीड एक्टर देख चुके हैं. जुगल हंसराज ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू कर दिया था. उनके नाम पर मासूम जैसी फिल्म दर्ज है. इसके अलावा वो यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें के भी हीरो रह चुके हैं.

