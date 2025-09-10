क्या आपको पता है ड्राई फ्रू्ट्स को देसी घी में रोस्ट कर के खाने से क्या होता है?

Ghee Roast Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसको आप अलग-अलग तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इनको ऐसे ही खाते हैं. वहीं कई लोग घी में भूनकर इनको खाना पसंद करते हैं. आज हम आपको घी में भुने ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे. बता दें कि ड्राई फ्रूट्स भारत में सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे हैं. देसी घी और ड्राई फ्रूट्स इन दोनों का सेवन ही सेहत के लिए लाभदायी होता है. लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाते हैं जैसे कि घी में भुने हुए बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश या अंजीर तो ये न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि शरीर को कई तरह को पोषण भी देता है. तो चलिए जानते हैं कि घी में भुने ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

एनर्जी का पावरहाउस

घी और ड्राई फ्रूट्स दोनों का ही सेवन शरीर को एनर्जी देता है. सुबह के समय नाश्ते में घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो आपके शरीर को पूरे दिन के लिए एक्टिव और फोकस्ड बनाए रखने में मदद करता है.

मजबूत पाचन तंत्र

आर्युवेद में देसी गाय के घी को पाचन सुधारने वाला तत्व माना गया है. जब आप ड्राई फ्रूट्स को गाय के घी में हल्का भूनकर खाते हैं, तो वो और भी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और पेट को भारी भी नहीं लगते. इनका सेवन करने से गैस, अपच और सूजन की शिकायत भी कम हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सिर से लेकर पांव तक इन 5 बीमारियों के लिए काल समान हैं ये बैंगनी फूल, जानिए कैसे करना है सेवन

मस्तिष्क और याद्दाश्त के लिए

घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम व अखरोट में विटामिन E और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. ये कॉम्बिनेशन ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

वजन बढ़ाने के लिए

अगर आपका वजन कम है और आप हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ऐसे में घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स आपके लिए किसी सुपरफूड से कम नही हैं. इनमें पाई जाने वाली कैलोरी, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन आपकी मसल्स और शरीर को सही तरह से पोषण देने और वेट गेन में मदद कर सकते हैं.

इम्यूनिटी बूस्टर

ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, अंजीर, और बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं. वहीं बात करें देसी घी की तो ये एक संपूर्ण ओजस उत्पादक माना जाता है, जो शरीर की नेचुरल रक्षा प्रणाली को बैलेंस रखने में मदद करता है.

कब और कैसे खाएं?

आप घी में भुने ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट के साथ कर सकते हैं. इसके लिए आप1 चम्मच देसी घी में 4–5 बादाम, 2–3 काजू, 1 अखरोट, 1 टीस्पून किशमिश को हल्का भून लें और इनको गर्मा-गर्म खाएं. अगर आप इसका सेवन सर्दियों में कर रहे हैं तो आप इसमें पिसी हुई हल्दी या सोंठ पाउडर को भी मिलाकर खा सकते हैं.

