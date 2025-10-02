आज क्या बनाऊं: सर्दियों में बनाएं ये खास लड्डू पाचन से लेकर कमजोरी दूर करने में मदद करेगा मदद, जानें बनाने की रेसिपी

Methi Laddu Recipe: सर्दियों का मौसम आने में ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए शरीर को अंदर से फिट कर लें ताकि आप बीमार होने से बच सकें. ऐसे में आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो कि खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है. हम बात कर रहे हैं हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर लड्डुओं की जो मेथी से बनकर तैयार होते हैं.

मेथी अपने पोषक तत्वों के लिए तो जाना ही जाता है. इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स सेहत के लिए लाभदायी होते हैं. मेथी के लड्डू ना सिर्फ शारीरिक कमजोरी को दूर करने बल्कि पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है. इसके साथ ये महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी फायदमेंद है. आइए जानते हैं मेथी के लड्डू बनाने की रेसिपी.

मेथी लड्डू रेसिपी ( Methi Laddu Recipe)

सामग्री ( Ingredients)

मेथी दाना ( बारीक पिसा हुआ)

दूध

बेसन

बादाम

घी

काजू

सूखा नारियल

गुड़ या चीनी

रेसिपी ( Recipe)

मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी मेथी के दानों को साफ करके बारीक पीस लें और इस पाउडर को दूध में डालकर 5 से 8 घंटे तक रेस्ट के लिए रख दें. तब तक आप दूसरी तरफ काजू, बादाम, बेसन को घी में डालकर अलग-अलग फ्राई कर लें जब तक वो सुनहरे ना हो जाएं. वहीं सूखे हुए नारियल को कद्दूकस कर के उसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें. अब इन ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लें या फिर ग्राइंड कर लें. अब 3-4 चम्मच घी में भीगी हुए मेथी को डालकर अच्छे से भून लें. इसके बाद चीनी या गुड़ को पिघला लें और सभी चीजों को एक साथ मिक्स कर लें. मिश्रण जब हल्का ठंडा हो जाए तो हाथ में घी लगाकर छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लिए जाते हैं. तैयार लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कई दिनों तक खराब भी नहीं होते हैं.

