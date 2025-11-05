किशमिश और बादाम को बिना भिगोए खाएंगे तो क्या होगा? क्या इस तरह से खाने से नहीं मिलेगा फायदा

Kishmish aur Badam Bina Bhigoye Khane ke Nuksan: किशमिश और बादाम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इन दोनो में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को अंदर से न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो शरीर को शक्तिशाली बनाता है. लेकिन डॉक्टर भी इनको भिगोकर खाने की सलाह देते हैं. हालांकि कई लोग इसका सेवन इसी तरह से करते हैं. वहीं कुछ लोग इसका सेवन बिना भिगोए ही कर लेते हैं. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि अगर इसको बिना भिगोए खाते हैं तो क्या इसके फायदे नहीं मिलेंगे? क्या ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देंगे? या इनको बिना भिगोए खाना आपकी सेहत पर कोई असर नहीं डालेगा. तो चलिए जानते हैं बादाम और किशमिश को बिना भिगोए खाने से शरीर पर क्या असर होगा.

बादाम को बिना भिगोए खाने से क्या होगा?

पचाने में परेशानी

कच्चा और सूखा बादाम खाने में कठोर होता है, जिससे उसको चबाना और पचाना दोनों ही मुश्किल हो सकता है.

पोषक तत्वों का कम अवशोषण

बादाम के छिलके में मौजूद टैनिन और फाइटिक एसिड शरीर को कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स को अवशोषित करने से रोकते हैं.

गैस या एसिडिटी की संभावना

कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ लोग बादाम को बिना भिगोए खाते हैं तो इससे उनको पेट में भारीपन, गैस या जलन जैसी समस्या हो सकती है.

ज्यादा कैलोरी

बादाम को बिना भिगोए अगर सूखा ज्यादा मात्रा में खा लिया जाता है तो इससे अनजाने में कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है.

किशमिश को बिना भिगोए खाने से क्या होगा?

किशमिश का सेवन किसी तरफ भी किया जा सकता है. आप इसको सूखा भी खा सकते हैं. लेकिन अगर आप इसका ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको भिगोकर खाने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है. इसके साथ ही भिगोया हुआ किशमिश पाचन में सुधार करने में मदद करता है.

निष्कर्ष: इन बातों ये साफ है कि अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा. लेकिन इनको भिगोकर खाना आपको ज्यादा स्वास्थ्य लाभ देगा. इसलिए आप इनको भिगोकर खाएं और ज्यादा फायदे उठाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)