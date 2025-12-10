विज्ञापन

रोजाना लौंग का पानी पीने से क्या होता है? रात में लौंग का पानी पीने से 90% बीमारियों का होगा अंत, एक्सपर्ट से जानिए कैसे

Clove Water Benefits: डॉ. बिमल झाजर के मुताबिक, लौंग कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. लौंग पाचन के लिए लाभकारी होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और नींद क्वालिटी बेहतर होती है. ऐसे ही रात में लौंग का पानी पीकर सोने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

रात में लौंग का पानी पाने के फायदे
  • लौंग में विटामिन सी, के, ई, बी6, कैल्शियम, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं
  • रात में लौंग का पानी पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और गैस एवं एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है
  • लौंग में मौजूद यूजेनॉल तत्व तनाव कम कर दिमाग को शांत करके नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है
Clove Water Benefits: लौंग एक ऐसा मसाला है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी और असरदार है. लौंग कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. लौंग को खाने में या फिर कई अन्य तरह से खाया जा सकता है. खाने के अलावा लौंग का पानी एक ऐसा चमत्कारी पानी है जो शरीर पर अमृत के समान असर करता है. एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ. बिमल झाजर ने बताया कि लौंग पाचन के लिए लाभकारी होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और नींद क्वालिटी बेहतर होती है. ऐसे ही रात में लौंग का पानी पीकर सोने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. चलिए आपको बताते हैं रात में लौंग का पानी पीने से क्या होता है?

लौंग के पोषक तत्व

डॉ. बिमल झाजर के मुताबिक, लौंग कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. लौंग में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन जैसे कई गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने के साथ-साथ हेल्दी बनाए रखने में मददगार है.

पाचन तंत्र में सुधार

रात में लौंग का पानी पीने से पाचन तंत्र में सुधार आता है. यह डाइजेस्टिव एंजाइमों को एक्टिव करती है, जिससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. लौंग में यूजेनॉल होता है जो पाचन के लिए असरदार माना जाता है.

नींद

लौंग का पानी नींद के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व प्राकृतिक तत्व होता है, जो तनाव कम करके दिमाग को शांत करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है. लौंग का पानी पीने से नींद की क्वालिटी अच्छी होती है.

इम्यूनिटी बूस्ट

लौंग विटामिन सी से भरपूर होती है. लौंग का पानी में एंटीऑक्सीडेंट और जर्म-किलिंग प्रॉपर्टीज अधिक मात्रा में होती हैं. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है.

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

लौंग का पानी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है. यह मुंहासे, डैंड्रफ और बालों का झड़ना कम कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

