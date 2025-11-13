विज्ञापन
विशेष लिंक

⁠महिलाओं के लिए हाई Protein food कौन से हैं? ये रही पूरी लिस्ट...वेज और नॉन वेज दोनों फूड हैं शामिल

Best protein food for women's : चलिए, जानते हैं उन 6 सुपरफूड्स के बारे में जो प्रोटीन से भरे हैं और जिन्हें आपको कल से ही खाना शुरू कर देना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
⁠महिलाओं के लिए हाई Protein food कौन से हैं? ये रही पूरी लिस्ट...वेज और नॉन वेज दोनों फूड हैं शामिल
जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए सोयाबीन किसी वरदान से कम नहीं.

High protein food : अक्सर हम महिलाओं को लगता है कि प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बनाने वालों के लिए है, लेकिन सच ये है कि हमारे पूरे दिन की एनर्जी, हड्डियों की मजबूती, और यहां तक कि वेट कंट्रोल का सबसे बड़ा राज प्रोटीन ही है. यह ना सिर्फ थकान भगाता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सुपरफास्ट कर देता है. तो क्यों न इस सीक्रेट को आज ही अपनी डाइट में शामिल करें? चलिए, जानते हैं उन 6 सुपरफूड्स के बारे में जो प्रोटीन से भरे हैं और जिन्हें आपको कल से ही खाना शुरू कर देना चाहिए.

महिलाओं के लिए बेस्ट प्रोटीन फूड कौन से हैं

अंडा - Egg

इसे 'कम्प्लीट प्रोटीन' कहा जाता है, यानी इसमें वो सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर को चाहिए. एक या दो उबले हुए अंडे रोज खाने से दिन भर की प्रोटीन की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है.

दही और पनीर - Curd and Paneer

वहीं, दही और इन्हें रोज खाने से पेट भी ठंडा रहता है और प्रोटीन की कमी भी दूर होती है. खासकर छाछ (Buttermilk) और ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं. पनीर को सब्जी या स्नैक की तरह खाएं.

दालें और फलियां - Lentils and Legumes

अरहर, मसूर, मूंग, राजमा और छोले- ये सब शाकाहारी प्रोटीन के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे सोर्स हैं. इन्हें अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं.

चिकन और मछली - Chicken and Fish

लीन प्रोटीन (कम फैट वाला प्रोटीन) का बेहतरीन सोर्स. अगर आप नॉन-वेज खाती हैं, तो मछली (जैसे ट्यूना या सालमन) को जरूर खाएं, इसमें प्रोटीन के साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो दिमाग और दिल के लिए अच्छे हैं.

सोयाबीन/टोफू - Soybean/Tofu

जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए सोयाबीन किसी वरदान से कम नहीं. टोफू, जो सोयाबीन से बनता है, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इसे सब्जी में या सलाद में मिला सकते हैं.

नट्स और सीड्स - Nuts and Seeds

बादाम, अखरोट, और कद्दू के बीज (Pumpkin seeds) को अपने साथ रखें. भूख लगने पर इन्हें खाएं. ये आपको अनहेल्दी खाने से बचाएंगे और प्रोटीन-फाइबर भी देंगे.


यह भी पढ़ें

7 बजे तक डिनर करना क्यों है जरूरी और क्या हैं फायदे? जानने के बाद चौंक जाएंगे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health News, Women Foods, Protein Food List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com