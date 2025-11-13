⁠महिलाओं के लिए हाई Protein food कौन से हैं? ये रही पूरी लिस्ट...वेज और नॉन वेज दोनों फूड हैं शामिल

High protein food : अक्सर हम महिलाओं को लगता है कि प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बनाने वालों के लिए है, लेकिन सच ये है कि हमारे पूरे दिन की एनर्जी, हड्डियों की मजबूती, और यहां तक कि वेट कंट्रोल का सबसे बड़ा राज प्रोटीन ही है. यह ना सिर्फ थकान भगाता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सुपरफास्ट कर देता है. तो क्यों न इस सीक्रेट को आज ही अपनी डाइट में शामिल करें? चलिए, जानते हैं उन 6 सुपरफूड्स के बारे में जो प्रोटीन से भरे हैं और जिन्हें आपको कल से ही खाना शुरू कर देना चाहिए.

महिलाओं के लिए बेस्ट प्रोटीन फूड कौन से हैं

इसे 'कम्प्लीट प्रोटीन' कहा जाता है, यानी इसमें वो सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर को चाहिए. एक या दो उबले हुए अंडे रोज खाने से दिन भर की प्रोटीन की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है.

वहीं, दही और इन्हें रोज खाने से पेट भी ठंडा रहता है और प्रोटीन की कमी भी दूर होती है. खासकर छाछ (Buttermilk) और ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं. पनीर को सब्जी या स्नैक की तरह खाएं.

अरहर, मसूर, मूंग, राजमा और छोले- ये सब शाकाहारी प्रोटीन के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे सोर्स हैं. इन्हें अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं.

लीन प्रोटीन (कम फैट वाला प्रोटीन) का बेहतरीन सोर्स. अगर आप नॉन-वेज खाती हैं, तो मछली (जैसे ट्यूना या सालमन) को जरूर खाएं, इसमें प्रोटीन के साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो दिमाग और दिल के लिए अच्छे हैं.

जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए सोयाबीन किसी वरदान से कम नहीं. टोफू, जो सोयाबीन से बनता है, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इसे सब्जी में या सलाद में मिला सकते हैं.

बादाम, अखरोट, और कद्दू के बीज (Pumpkin seeds) को अपने साथ रखें. भूख लगने पर इन्हें खाएं. ये आपको अनहेल्दी खाने से बचाएंगे और प्रोटीन-फाइबर भी देंगे.



