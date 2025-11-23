नाश्ते में रोज खाएं बस 1 कटोरी पपीता, मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे, लीवर और डाइजेशन हो जाएगा एकदम फिट

7 health benefits of papaya : पपीता (Papaya) एक ऐसा फल है, जिसे आयुर्वेद में भी ‘हीलिंग फ्रूट' कहा गया है. अगर आप इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल कर लें, तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि एक मीडियम साइज की कटोरी में लगभग 140-150 ग्राम पपीते में केवल 55-60 कैलोरी होती है, यानी यह वजन कम करने वालों के लिए भी परफेक्ट है. इसके अलावा और क्या-क्या गुण हैं पपीते की आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में...

पपीता में मौजूद पोषक तत्व - Nutrients present in papaya

1 मीडियम पपीता आपकी पूरे दिन की विटामिन C की जरूरत को 200% से ज्यादा पूरा कर सकता है.

यह विटामिन White Blood Cells को बढ़ाता है, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है.

अगर आप रोज खाली पेट पपीता खाते हैं, तो यह कब्ज (Constipation) की समस्या से दूर रखता है.

पपीते में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

यह फैटी लिवर (Fatty Liver) जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं में सूजन (Inflammation) को कम करने में मददगार है.

यह लिवर को डिटॉक्स करने, यानी उसकी सफाई करने में भी सहायक है.

रोज पपीता खाने के 7 लजीज और आसान तरीके - 7 Delicious and Easy Ways to Eat Papaya Every Day

पपीते के टुकड़ों को चिल्ड दही, ऊपर से थोड़ा ग्रनोला, शहद और चिया सीड्स के साथ खाएं. यह क्रीमी-क्रंची नाश्ता आपको घंटों तक पेट भरा रखेगा.

पपीता, केला, दूध (या कोई नॉन-डेयरी विकल्प) और जरा सी दालचीनी मिलाकर ब्लेंड करें. यह झटपट बनने वाला एनर्जी से भरपूर नाश्ता है.

रात भर भीगे हुए ओट्स (दही या दूध में) में सुबह पपीते के ताजे टुकड़े, कुछ बेरीज और गुड़ की चाशनी मिलाकर खाएं.

रात को चिया सीड्स को दूध या दही में भिगो दें. सुबह इसे पपीते की प्यूरी या कटे हुए टुकड़ों के साथ ऊपर से डालकर खाएं. यह पेट के लिए बहुत हल्का है.

पपीते के टुकड़ों को केला, सेब और अनार के साथ मिलाएं. ऊपर से नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक छिड़कें.

साबुत अनाज वाले टोस्ट पर पीनट बटर या हंग कर्ड (दही) लगाकर, ऊपर से पपीते की पतली स्लाइस रखें. स्वाद के लिए थोड़ा एवोकाडो भी डाल सकते हैं.

पपीता, अदरक, पुदीना, नींबू और पानी को एक साथ मिलाकर एक हल्का डिटॉक्स ड्रिंक बनाएं. इसे आप अपने नाश्ते या टोस्ट के साथ ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)