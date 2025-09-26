विज्ञापन
Falahari Paneer Chilla Recipe: यह डिश व्रत में खाने की एक बेहतरीन हेल्दी विकल्प हो सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसे बनाने की विधि क्या है?

इस नवरात्रि जरूर बनाएं पनीर और लौकी से बना स्वादिष्ठ फलाहारी चिला, नोट करें रेसिपी
Fast Cheela Recipe

Falahari Paneer Chilla Recipe: व्रत के समय कुछ न कुछ हल्का पर टैस्टी खाने का मन करता है. आज हम आपको इस स्टोरी में पनीर और लौकी से बना चिला की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल स्वाद में लाजवाब होगा बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी होगा. लौकी और पनीर का साथ में सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ ही साथ एनर्जेटिक भी बनाए रखने में मदद कर सकता है. यह डिश व्रत में खाने की एक बेहतरीन हेल्दी विकल्प हो सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसे बनाने की विधि क्या है?

फलाहारी चिला कैसे बनाएं? | How To Make Chilla For Vrat

सामग्री

  • 1 कप लौकी (कद्दूकस की हुई)
  • 1/2 कप पनीर (कद्दूकस किया हुआ)
  • 1 कप सिंघाड़ा आटा
  • थोड़ा घी
  • 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
  • 1 अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
  • सेंधा नमक स्वादानुसार
  • 1/2 चम्मच जीरा
  • थोड़ा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

कैसे बनाएं?

इस फलाहारी चिला को बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को हल्का निचोड़कर उसका पानी निकाल दें. ये निकला हुआ पानी फेंकें नहीं, घोल में उपयोग करें. अब एक बाउल लें, फिर उसमें कद्दूकस की हुई पनीर, लौकी, सिंघाड़े का आटा, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, हरा धनिया और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें अब इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर एक घोल तैयार कर लें, लेकिन ध्यान रखें घोल न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा. अब तवा गरम करें, उस पर थोड़ा सा घी डालें और एक करछी में घोल लेकर तवे पर फैलाएं. इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और करारा होने तक सेंकें. जब चिला कुरकुरा हो जाए तो उसे थाली में डालकर सर्व करें.

