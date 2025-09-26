विज्ञापन
Sama Chawal Pulao Recipe: यह खाने में हल्का, जल्दी पचने वाला और ग्लूटेन-फ्री होता है, जो व्रत के समय शरीर को एनर्जेटिक रखता है और पेट को भी हल्का रखता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं समा चावल पुलाव बनाने की रेसिपी क्या है?

Navratri Vrat Recipe: नवरात्रि के चौथे दिन जरूर ट्राई करें समा के चावल से बने टेस्टी पुलाव, नोट करें रेसिपी
Sama ke chawal ka pulao kaise banta hai

Sama Chawal Pulao Recipe: व्रत के दौरान क्या बनाए? क्या नहीं? जो फलाहारी भी हो और स्वादिष्ट भी यह सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है. अगर आप भी ऐसे सवाल गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए. समा चावल पुलाव एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है. यह खाने में हल्का, जल्दी पचने वाला और ग्लूटेन-फ्री होता है, जो व्रत के समय शरीर को एनर्जेटिक रखता है और पेट को भी हल्का रखता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं समा चावल पुलाव बनाने की रेसिपी क्या है?

समा के चावल के पुलाऊ कैसे बनाएं | How To Make Samak Rice Pulao?

सामग्री

  • समा के चावल (1 कप)
  • पानी  (2 कप)
  • घी  (2 चम्मच)
  • जीरा (1 चम्मच)
  • हरी मिर्च 1 से 2 (बारीक कटी हुई)
  • अदरक  (कद्दूकस किया हुआ)
  • आलू  (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)
  • भुनी हुई मूंगफली  (2 चम्मच )
  • सेंधा नमक  (स्वादानुसार)
  • हरा धनिया

रेसिपी

समा के चावल बनाने के लिए सबसे पहले इन चावलों को अच्छी तरह धोकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें. अब एक कढ़ाई लें इसमें घी गरम करें फिर उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली और कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह भून लें. जब सभी चीजें अच्छी तरह से भून जाए, तो इसमें भीगे हुए समा के चावल डालें और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भूनें. अब 2 कप पानी और सेंधा नमक डालें, फिर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकने दें. जब पानी पूरी तरह सूख जाए और चावल नरम हो जाएं, तब गैस बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें.

