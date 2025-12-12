ठंड में नहीं मिल रही धूप? शरीर में हो रही विटामिन डी की कमी, इन 3 फूड्स से मिलेगा भरपूर Vitamin D, बॉडी की एक-एक हड्डी को मिलेगी ताकत

Vitamin D: हमारा शरीर हड्डियों पर टिका होता है. ऐसे में हड्डियों को मजबूत और हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी भी आवश्यक है और विटामिन डी से सबसे अच्छा नेचुरल स्रोत सुबह की धूप है, लेकिन सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है, जिसके चलते शरीर में विटामिन डी की कमी बढ़ जाती है. विटामिन डी की कमी को और अधिक बढ़ने में गलत समय पर धूप लेना, लगातार घर के अंदर रहना, खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का भी पूरा योगदान है. अगर, आप भी विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और नेचुरल तरीके से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो कुछ फूड्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर हंसाजी विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें बताया है.

आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. हंसाजी के मुताबिक, विटामिन डी हेल्दी और फिट शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह मजबूत हड्डियों, अच्छे मूड, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आरामदायक नींद के लिए आवश्यक है. इसके अलावा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के सही अवशोषण में भी मदद करता है.

विटामिन डी को अवशोषित करने का सही समय

शरीर में विटामिन डी का निर्माण केवल यूवीबी किरणों से होता है. ये किरणें आमतौर पर सुबह 7:30 से 9:30 बजे के बीच उपलब्ध होती हैं. इसलिए शरीर में विटामिन डी की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए सप्ताह में 3-4 दिन 15 से 20 मिनट तक हाथों, पैरों या पीठ को धूप में रखना पर्याप्त है. सुबह-सुबह धूप में बैठने से त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता और शरीर को आवश्यक विटामिन डी मिल जाता है.

विटामिन डी सीधे तौर पर सभी फूड्स में नहीं होता, लेकिन कुछ फूड्स का सेवन करने से शरीर को विटामिन डी बनाने और अवशोषित करने में मदद करते हैं. धूप में सुखाए गए मशरूम, विशेष रूप से शिटाके और आयस्टर मशरूम, प्राकृतिक विटामिन डी2 प्रदान करते हैं. इसके अलावा काले तिल में मैग्नीशियम होता है, जो शरीर में विटामिन डी को एक्टिव करता है. विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है.

इसके अलावा दूध और दही आमतौर पर विटामिन डी से भरपूर होते हैं, जो उन्हें इस पोषक तत्व को प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक बनाता है. अन्य विटामिन डी युक्त विकल्पों में सोया दूध, टोफू और नाश्ते के अनाज शामिल हैं.

