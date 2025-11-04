पीले दांतों को सफेद कैसे करें? एक बार जरूर अपनाएं ये घरेलू उपाय

Peele Danto Ka Ilaj: पीले दांत शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं क्योंकि जब दांत पीले दिखते हैं तब हसने से लेकर बात करने तक में शर्म आती है. कई लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं. कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तरह-तरह के महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेकर इस दिक्कत से राहत पाने की कोशिश भी की है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास नहीं रहे. आज हम आपको एक ऐसा जबरदस्त और असरदार घरेलू उपाय बताने वाले हैं जो आपकी इस समस्या को यूं गायब कर सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं उस जादुई घरेलू उपाय के बारे में.

दांतों के अंदर पीलापन कैसे साफ करें?

दांतों से पीलापन दूर करने के लिए आप मिस्वाक का इस्तेमाल कर सकते हैं यह एक बेहद असरदार उपाय साबित हो सकता है, जो दांतों को सफेद तो बनाता ही है साथ ही साथ मसूड़ों को भी हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. जो लोग मुंह की बदबू की समस्या से परेशान रहते हैं और इससे राहत पाने के लिए कोई कारगर उपाय ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी मिस्वाक लाभदायक साबित हो सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले एक लंबी मिस्वाक की डंडी को लेकर उसके ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह से छील लें. अब इस डंडी को तब तक चबाएं जब तक कि इसमें ब्रश जैसी रेशे न बन जाएं. रेशे बनने के बाद उनसे दांतों को अच्छी तरह साफ करें. ऐसा करने से घर बैठे आप अपने दांतों का रंग सफेद कर सकेंगे. यह एक नेचुरल उपाय है जो दांतों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा. आप चाहें तो इस उपाय को एक दिन में में दो से 3 बार कर सकते हैं.

मिस्वाक के फायदे?

मिस्वाक एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है जो दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर कई तरह की समस्याएं जैसे कैविटी सेंसिटिविटी और पीलापन से राहत दिला सकता है. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल दांतों की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)