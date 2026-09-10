विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजी से बढ़ सकता है Vitamin B12, अगर पी ली घर की बनी ये बूस्टर ड्रिंक, नोट करें सीक्रेट रेसिपी

बिना काम के थकान और हाथ-पैरों में झुनझुनाहट विटामिन B12 की कमी हो सकती है. डॉक्टर की बताई ये घर की ड्रिंक इसे तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
तेजी से बढ़ सकता है Vitamin B12, अगर पी ली घर की बनी ये बूस्टर ड्रिंक, नोट करें सीक्रेट रेसिपी
विटामिन b12 कैसे पूरा करें?
NDTV

दिनभर बिना किसी भारी काम के भी बदन का टूटना, हथेलियों या पंजों में लगातार सुई चुभने जैसा अहसास होना और छोटी-छोटी बातें भूल जाना ये सिर्फ बढ़ती उम्र के लक्षण नहीं हैं. शरीर में विटामिन बी-12 की कमी इन सारी दिक्कतों की असली जड़ हो सकती है. अगर आप भी विटामिन बी12 की कमी से जूझ रहे हैं, तो @Physio Dr Deepak Soni की बताई Vitamin B12 बढ़ाने वाली रेसिपी आपके काम आ सकती है. डॉक्टर दीपक ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप तरीका शेयर किया है.

देखें वीडियो...

सामग्री:

  • खजूर (2 ताजे दाने रातभर भिगोए हुए)
  • बादाम (5 दाने रातभर पानी में भिगोए हुए)
  • दूध (1 गिलास गुनगुना किया हुआ)

बनाने की विधि:

  1. सबसे पहले रात के वक्त दो साफ खजूर और पांच बादाम को अलग-अलग कटोरियों में पानी में भिगोकर रख दें ताकि सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल जाएं.
  2. अगली सुबह, बादाम के छिलके आसानी से उतार लें और खजूर के अंदर मौजूद बीजों को बाहर निकालकर अलग कर दें.
  3. अब एक गिलास दूध को हल्का गुनगुना कर लें, बहुत ज्यादा खौलता हुआ दूध इस्तेमाल न करें.
  4. एक मिक्सर जार लें और उसमें छिले हुए बादाम, बीज निकाले हुए खजूर और गुनगुना दूध एक साथ डाल दें.
  5. इसे ब्लेंडर में तब तक चलाएं जब तक सारी सामग्री बिल्कुल एकसार होकर एक स्मूद और क्रीमी ड्रिंक न बन जाए.
  6. आपका सेहतमंद बी-12 बूस्टर ड्रिंक बनकर तैयार है.

कब पिएं?

रोजाना सुबह खाली पेट या फिर अपने नाश्ते से ठीक 20 मिनट पहले पीने से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: हीमोग्लोबिन, कमजोरी और थकान दूर करने के लिए क्या पिएं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin B12, Vitamin B12 Boosting Drinks, Vitamin B12 Kaise Badhaye, Homemade Healthy Drink, Vitamin B12 Kam Hone Par Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com