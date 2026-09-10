तेजी से बढ़ सकता है Vitamin B12, अगर पी ली घर की बनी ये बूस्टर ड्रिंक, नोट करें सीक्रेट रेसिपी

दिनभर बिना किसी भारी काम के भी बदन का टूटना, हथेलियों या पंजों में लगातार सुई चुभने जैसा अहसास होना और छोटी-छोटी बातें भूल जाना ये सिर्फ बढ़ती उम्र के लक्षण नहीं हैं. शरीर में विटामिन बी-12 की कमी इन सारी दिक्कतों की असली जड़ हो सकती है. अगर आप भी विटामिन बी12 की कमी से जूझ रहे हैं, तो @Physio Dr Deepak Soni की बताई Vitamin B12 बढ़ाने वाली रेसिपी आपके काम आ सकती है. डॉक्टर दीपक ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप तरीका शेयर किया है.

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सामग्री:

खजूर (2 ताजे दाने रातभर भिगोए हुए)

बादाम (5 दाने रातभर पानी में भिगोए हुए)

दूध (1 गिलास गुनगुना किया हुआ)

बनाने की विधि:

सबसे पहले रात के वक्त दो साफ खजूर और पांच बादाम को अलग-अलग कटोरियों में पानी में भिगोकर रख दें ताकि सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल जाएं. अगली सुबह, बादाम के छिलके आसानी से उतार लें और खजूर के अंदर मौजूद बीजों को बाहर निकालकर अलग कर दें. अब एक गिलास दूध को हल्का गुनगुना कर लें, बहुत ज्यादा खौलता हुआ दूध इस्तेमाल न करें. एक मिक्सर जार लें और उसमें छिले हुए बादाम, बीज निकाले हुए खजूर और गुनगुना दूध एक साथ डाल दें. इसे ब्लेंडर में तब तक चलाएं जब तक सारी सामग्री बिल्कुल एकसार होकर एक स्मूद और क्रीमी ड्रिंक न बन जाए. आपका सेहतमंद बी-12 बूस्टर ड्रिंक बनकर तैयार है.

कब पिएं?

रोजाना सुबह खाली पेट या फिर अपने नाश्ते से ठीक 20 मिनट पहले पीने से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं.

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