सर्दियों की वजह से नहीं बल्कि इस विटामिन की कमी से हाथ-पैर पड़ते हैं सुन्न? जानिए कैसे करें ठीक

Vitamin B12 Deficiency: सर्दियां आते ही लोगों के हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं लोगों को लगता है कि ऐसा ज्यादा ठंड की वजह से हो रहा है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. वहीं कई बार लोग हाथ-पैर के सुन्न होने को इग्नोर कर देते हैं. लेकिन आपका ये इग्नोरेंस आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. आपको बता दें कि अक्सर अगर आपके हाथ-पैर सुन्न होते हैं तो ये कोई नॉर्मल बात नही है बल्कि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी होने का संकेत है. दरअसल, ऐसा तब होता है, जब शरीर में न्यूरोन की एक्टिविटी प्रभावित होती है और ऐसा एक खास तरह के विटामिन की कमी के कारण होता है. जिस वजह से हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर झुनझुनी होती है.

विटामिन बी 12 की कमी ( Vitamin B12 Deficiency)

आपको बता दें कि हाथ-पैर में झुनझुनी होने की वजह आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है. पैरों में दर्द और झुनझुनाहट होना विटामिन बी12 की कमी का संकेत होते हैं. इसकी कमी से नसों में सूजन हो सकती है. जिससे पैरों में दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन या कमजोरी जैसी समस्या हो जाती है.

विटामिन बी12 पूरा करने के लिए क्या खाएं ( Vitamin B12 ki Kami Puri Karne ke Liye Kya Khaye)

न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने बताया है कि शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप मूंग दाल का पानी पी सकते हैं. उनके अनुसार इस दाल में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. रोजाना इसका सेवन इस विटामिन की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)