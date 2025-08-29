यूरिक एसिड की समस्या में भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो कर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आपको यूरिक एसिड (Uric Acid) की समस्या है और कुछ चीजों को खाने पीने में लापरवाही करते हैं, तो ये समस्या और बढ़ सकती है. आपको बता दें कि यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीजों से बनता जो हम खाते हैं. यूरिक एसिड का ज्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है, जो टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा बन रहा है या किडनी फिल्टर नहीं कर पाती तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ यूरिक एसिड या गाउट डिजीज एक तरह की गठिया बीमारी है. यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है. जिससे दर्द महसूस होता है, ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. तो चलिए जानते हैं यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए.

यूरिक एसिड में क्या नहीं खाएं- (Uric Acid Mein Kya Nahi Khaye)

1. मूंगफली-

मूंगफली का सेवन लगभग हर कोई करना पसंद करता है. इसे कई तरह की रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यूरिस एसिड की समस्या होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

2. पत्ता गोभी-

हरी सब्जियों को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पत्ता गोभी का सेवन करने से बचें. क्योंकि इसमें प्यूरीन पाया जाता है जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है.

3. किशमिश-

किशमिश को आमतौर पर सेहत के लिए बेहद गुणकारी और फायदेमंद माना जाता है. लेकिन, यूरिक एसिड बढ़ा होने पर इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

4. लाल मांस-

लाल मांस जैसे कि बीफ, पोर्क, और मटन में प्यूरीन होता है जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है. इसलिए इन चीजों का सेवन करने से बचें.

5. सीफूड-

कुछ सीफूड जैसे कि एन्कोवी, सार्डिन, और मसल्स में प्यूरीन होता है. अगर आपका इनका सेवन करते हैं, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)