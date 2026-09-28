खून की कमी और थकान से हैं परेशान? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खाएं ये 20 आयरन रिच फूड्स

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाना, दिनभर सुस्ती बने रहना या चेहरे का रंग पीला पड़ना बहुत आम बात हो गई है. हममें से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन असल में यह शरीर में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन घटने का बड़ा संकेत हो सकता है. जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो खून की लाल कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पातीं और हमारे अंगों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. नतीजा यह होता है कि थोड़ी सी मेहनत में ही बदन टूटने लगता है और कमजोरी हावी हो जाती है.

आयरन की कमी पूरी करने के लिए हर बार गोलियों या टॉनिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती. हमारी रसोई और आसपास के बाजार में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो खून की इस कमी को बड़ी तेजी से पूरा कर सकती हैं. आइए जानते हैं 20 ऐसी देसी और आसान चीजों के बारे में, जिन्हें खाकर आप अपने शरीर में आयरन से भरपूर ये खाद्य पदार्थ शरीर की आयरन जरूरत पूरी करने और हीमोग्लोबिन स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

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सब्जियां जो तेजी से बढ़ाती हैं खून

1. पालक: जब भी खून बढ़ाने वाली सब्जियों की बात होती है, पालक सबसे पहले याद आता है. इसमें नॉन-हीम आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है. पालक का सूप पिएं या इसे दाल के साथ पकाएं, इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाने से आयरन की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है.

2. चुकंदर: लाल-लाल चुकंदर में फोलेट और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद कर सकते हैं. इसमें आयरन के साथ-साथ फोलेट भी भरपूर होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की रफ्तार बढ़ा देता है. इसे सलाद में खाएं या गाजर के साथ इसका जूस बनाकर पिएं.

3. मेथी की भाजी: सर्दियों में मिलने वाली हरी मेथी पेट को साफ रखने के साथ ही आयरन का बहुत बढ़िया स्रोत मानी जाती है. इसे पराठे या आलू के साथ कम तेल में बनाकर खाया जा सकता है.

4. ब्रोकोली: इसमें आयरन के साथ विटामिन सी भी कुदरती रूप से मौजूद होता है. विटामिन सी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आयरन को शरीर में जल्दी सोखने में मदद करता है.

5. शकरकंद: भुनी हुई शकरकंद न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगती है, बल्कि इसमें मौजूद आयरन और फाइबर शरीर को तुरंत ताकत देते हैं.

दालें और बींस जो हर रसोई में मौजूद हैं

6. काले चने: भुने हुए चने या उबले काले चने खाने की परंपरा हमारे घरों में सदियों से है. सुबह खाली पेट एक मुट्ठी भीगे हुए चने खाने से नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा और पोषण देने में सहायक हो सकता है.

7. राजमा: उत्तर भारत में राजमा बहुत शौक से खाया जाता है. यह सिर्फ स्वाद में ही आगे नहीं है, बल्कि आयरन और प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है.

8. सोयाबीन: अगर आप शाकाहारी हैं, तो सोयाबीन आयरन और प्रोटीन का अच्छा शाकाहारी स्रोत माना जाता है. इसमें आयरन की मात्रा कई दूसरी दालों से कहीं ज्यादा पाई जाती है. इसे सब्जी या पुलाव में शामिल कर सकते हैं.

9. मसूर की दाल: लाल मसूर की दाल बहुत हल्की होती है और आसानी से पच जाती है. जिन लोगों को अक्सर बदहजमी रहती है, उनके लिए मसूर दाल से आयरन लेना सबसे सुरक्षित उपाय है.

10. सफेद छोले: काबुली चने या छोले में भी आयरन और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर को दिनभर काम करने की ताकत मिलती है.

शरीर में आयरन की कमी के लक्षण क्या हैं?

जल्दी थकान चक्कर आना सांस फूलना बाल झड़ना त्वचा पीली पड़ना

ड्राई फ्रूट्स और मीठे विकल्प

11. किशमिश: रोज रात को 10-12 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को पीने के साथ किशमिश चबाकर खाएं. यह नुस्खा खून बढ़ाने के लिए बेहद असरदार माना जाता है.

12. मुनक्का: किशमिश से थोड़ा बड़ा दिखने वाला मुनक्का अंदरूनी कमजोरी मिटाने में कमाल का काम करता है. इसे दूध में उबालकर पीना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है.

13. खजूर: रोज सुबह दो से तीन खजूर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे-धीरे सुधरने लगता है.

14. गुड़: चीनी की जगह गुड़ का इस्तमाल करने से शरीर को सीधे तौर पर प्राकृतिक आयरन मिलता है. दोपहर या रात के खाने के बाद गुड़ की एक छोटी डली खाने की आदत जरूर डालें.

15. सूखे अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाने से न सिर्फ कब्ज दूर होती है, बल्कि खून की कमी से भी जल्दी छुटकारा मिलता है.

आयरन की कमी किन लोगों में ज्यादा होती है?

महिलाएं

गर्भवती महिलाएं

बच्चे

शाकाहारी लोग

बीज और मांसाहारी विकल्प

16. तिल: काले और सफेद तिल में प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है. तिल के लड्डू या सलाद के ऊपर थोड़े से तिल छिड़ककर खाना एक बहुत ही आसान तरीका है.

17. कद्दू के बीज: पंपकिन सीड्स को हल्का भूनकर स्नैक्स की तरह खाया जा सकता है. इनमें आयरन के साथ-साथ जिंक भी खूब होता है.

18. अंडे की जर्दी: जो लोग अंडा खाते हैं, उनके लिए यह आयरन का बहुत आसान स्रोत है. अंडे में मौजूद पोषक तत्व शरीर बहुत जल्दी सोख लेता है.

19. मटन लिवर: नॉन-वेज खाने वालों के लिए कलेजी यानी लिवर हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे तेज जरिया है. इसमें हीम आयरन होता है, जो पौधों वाले खाने के मुकाबले शरीर में बहुत तेजी से घुलता है.

20. मटर: हरी मटर की सब्जी लगभग हर घर में बनती है. इसमें आयरन के साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को मजबूती देता है

आयरन को सही से पचाने के जरूरी नियम

सिर्फ आयरन वाली चीजें खा लेना ही काफी नहीं होता, जरूरी यह है कि आपका शरीर उसे सही से पचा भी पाए.

आयरन वाली चीजें खाते समय चाय या काफी पीने से बिल्कुल बचें, क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन शरीर को आयरन सोखने से रोकता है.

जब भी दाल, चना या हरी सब्जियां खाएं, तो ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें. नींबू में मौजूद विटामिन सी आयरन को शरीर में जल्दी खींचने का काम करता है.

खाना बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तमाल करना शुरू करें. इससे खाने में अपने आप थोड़ा सा आयरन जुड़ जाता है.

शरीर में अगर खून की कमी लंबे समय तक बनी रहे, तो बाल झड़ने लगते हैं और चेहरे की चमक भी खो जाती है. ऊपर बताई गई चीजों को अपनी पसंद के हिसाब से रोज की थाली में शामिल करें. जब शरीर को सही पोषण मिलेगा, तो न सिर्फ आपकी सुस्ती दूर होगी बल्कि आप खुद को पहले से ज्यादा तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे.

नोट: अगर आपको लंबे समय से थकान, सांस फूलना, चक्कर आना या हीमोग्लोबिन की कमी की समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जांच जरूर करवाएं. केवल आहार हर स्थिति में पर्याप्त नहीं हो सकता.