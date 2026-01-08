वो 10 फूल जिन्हें खाया जा सकता है, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान!

Ediable flowers : हम अक्सर फूलों का इस्तेमाल सजावट, पूजा-पाठ या किसी को गिफ्ट देने के लिए करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बगीचे में खिले कुछ खूबसूरत फूल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि खाने के लिए भी होते हैं? जी हां, ये फूल न सिर्फ आपकी प्लेट की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी कमाल के होते हैं. आज हम आपको ऐसे ही 10 फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप बेझिझक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं-
10 फूल जिन्हें खा सकते हैंगुलाब (Rose)
गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सदियों से गुलकंद, शरबत और मिठाइयों में होता आ रहा है. यह पेट को ठंडा रखता है.
गुड़हल (Hibiscus)
इसकी चाय पूरी दुनिया में मशहूर है. यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और विटामिन-सी से भरपूर होता है.सहजन के फूल (Moringa Flowers)
उत्तर भारत में इसके पकौड़े और सब्जी बहुत चाव से खाई जाती है. यह सेहत का खजाना है.कद्दू के फूल (Pumpkin Flowers)
बंगाल और बिहार में कद्दू के फूलों को बेसन में लपेटकर कुरकुरे पकौड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं.गेंदा (Marigold)
गेंदे की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सलाद में कलर जोड़ने के लिए किया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं.केले के फूल (Banana Flowers)
दक्षिण भारत में इसकी सब्जी और वड़े काफी फेमस हैं. यह फाइबर और आयरन का अच्छा सोर्स है.कमल (Lotus)
कमल के बीज (मखाना) तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसकी पंखुड़ियों का इस्तेमाल हर्बल चाय बनाने में भी होता है.चमेली (Jasmine)
चमेली के फूलों का इस्तेमाल अक्सर ग्रीन टी को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है.लैवेंडर (Lavender)
इसका इस्तेमाल केक, कुकीज और चाय में एक खास फ्लेवर लाने के लिए किया जाता है. यह तनाव कम करने में मददगार है.पैनजी (Pansy)
ये रंग-बिरंगे फूल सलाद और डेजर्ट को सजाने के काम आते हैं. इनका स्वाद हल्का घास जैसा होता है.
इस बात को रखें खास ख्याल
किसी भी फूल को खाने से पहले पक्का कर लें कि उन पर किसी जहरीले कीटनाशक (Pesticides) का छिड़काव न किया गया हो. हमेशा ऑर्गेनिक या घर में उगे फूलों को ही खाने के लिए चुनें.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं