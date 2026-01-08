वो 10 फूल जिन्हें खाया जा सकता है, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान!

Ediable flowers : हम अक्सर फूलों का इस्तेमाल सजावट, पूजा-पाठ या किसी को गिफ्ट देने के लिए करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बगीचे में खिले कुछ खूबसूरत फूल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि खाने के लिए भी होते हैं? जी हां, ये फूल न सिर्फ आपकी प्लेट की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी कमाल के होते हैं. आज हम आपको ऐसे ही 10 फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप बेझिझक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं-

10 फूल जिन्हें खा सकते हैं

गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सदियों से गुलकंद, शरबत और मिठाइयों में होता आ रहा है. यह पेट को ठंडा रखता है.

गुड़हल (Hibiscus)

इसकी चाय पूरी दुनिया में मशहूर है. यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और विटामिन-सी से भरपूर होता है.

उत्तर भारत में इसके पकौड़े और सब्जी बहुत चाव से खाई जाती है. यह सेहत का खजाना है.

बंगाल और बिहार में कद्दू के फूलों को बेसन में लपेटकर कुरकुरे पकौड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं.

गेंदे की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सलाद में कलर जोड़ने के लिए किया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं.

दक्षिण भारत में इसकी सब्जी और वड़े काफी फेमस हैं. यह फाइबर और आयरन का अच्छा सोर्स है.

कमल के बीज (मखाना) तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसकी पंखुड़ियों का इस्तेमाल हर्बल चाय बनाने में भी होता है.

चमेली के फूलों का इस्तेमाल अक्सर ग्रीन टी को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है.

इसका इस्तेमाल केक, कुकीज और चाय में एक खास फ्लेवर लाने के लिए किया जाता है. यह तनाव कम करने में मददगार है.

ये रंग-बिरंगे फूल सलाद और डेजर्ट को सजाने के काम आते हैं. इनका स्वाद हल्का घास जैसा होता है.

इस बात को रखें खास ख्याल

किसी भी फूल को खाने से पहले पक्का कर लें कि उन पर किसी जहरीले कीटनाशक (Pesticides) का छिड़काव न किया गया हो. हमेशा ऑर्गेनिक या घर में उगे फूलों को ही खाने के लिए चुनें.

