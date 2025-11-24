विज्ञापन
कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर वजन घटाने तक, सेहत के लिए वरदान गुड़हल की चाय

Hibiscus Tea Benefits: गुड़हल के फूल से बनी चाय के सेवन करने से कई समस्याओं की छुट्टी होती है. इसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है.

Hibiscus Tea: गुड़हल की चाय पीने के फायदे.

गुड़हल का फूल न केवल देखने में खूबसूरत होता है, बल्कि सेहत का भी खजाना है. इस फूल के औषधीय गुण कई बीमारियों से बचाव करने में भी कारगर हैं. गुड़हल के फूल से बनी चाय के सेवन करने से कई समस्याओं की छुट्टी होती है. इस बात की पुष्टि भारत सरकार का आयुष मंत्रालय करता है. मंत्रालय गुड़हल की चाय को सेहत के लिए फायदेमंद बताता है. इसका नियमित सेवन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं गुड़हल की चाय- (How To Make Gudhal Ki Chai)

सामग्री-

  • पानी
  • गुड़हल के फूल
  • शहद (वैकल्पिक)
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-
गुड़हल के फूलों को धोकर साफ करें और पंखुड़ियों को अलग करें. एक पैन में पानी उबालें. इसमें गुड़हल की पंखुड़ियां डालें और 2-3 मिनट तक उबालें. चाय को आंच से उतारकर 5-7 मिनट तक ढककर रखें. चाय को छान लें. यदि चाहें तो शहद और नींबू का रस मिलाएं. गुड़हल की चाय गरमा गरम परोसें और इसका आनंद लें.

गुड़हल की चाय पीने के फायदे- (Benefits Of Drinking Hibiscus Tea)

1. ब्लड प्रेशर-

गुड़हल की चाय के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. गुड़हल की चाय हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है. यह रक्त वाहिकाओं को आराम देती है और ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक तरीके से कम करती है. 

Photo Credit: Pexels

2. कोलेस्ट्रॉल-

गुड़हल की चाय बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

3. मोटापा- 

गुड़हल की चाय वजन घटाने में मददगार है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने में सहायक है. यह कम कैलोरी वाली ड्रिंक होने के कारण डाइट में आसानी से शामिल की जा सकती है.

4. डायबिटीज-

गुड़हल की चाय डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करती है.

5. लिवर-

गुड़हल की चाय लिवर को स्वस्थ रखती है, इम्यूनिटी बढ़ा सकती है.

नोटः 

हालांकि, सेवन से पहले आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए. दिन में 1-2 कप पीना काफी है. ज्यादा मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और लो ब्लड प्रेशर वालों को.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

