1 मिनट में नींद आने का बेस्ट तरीका यहां है... अब नहीं बदलनी होंगी घंटों तक करवटें

Tips For Better Sleep: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद लेना एक चुनौती बन गया है और अगर रात में नींद पूरी न हो तो मानो अगला दिन पूरा बर्बाद हो जाता है. नींद की कमी न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. अच्छी नींद कैसे लें? अगर आप भी गूगल पर कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे कारगर उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप अपनी स्लीप क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं.

Achi Neend Ke Liye Kya Kare | Raat Me Neend Kaise Laye | Neend Aane Ke Upay | Tips For Better Sleep At Night

तुरंत नींद लाने के लिए क्या करें?

कैफीन: कैफीन और निकोटीन का ज्यादा मात्रा में सेवन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है. इसलिए रात में अच्छी नींद लेने के लिए जरूरी है सोने से पहले कैफीन का सेवन करने से बचें.

फोन न चलाएं: सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें. आपकी यह आदत न केवल मन को शांत रखेगी, बल्कि रात में बेहतर नींद लाने में भी मदद करेगी.

इसे भी पढ़ें: हेल्दी रहने के लिए सुबह उठकर खाली पेट पिएं ये पानी, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

एक्सरसाइज: सोने से पहले किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से बचें. वर्कआउट करने से शरीर थक जाता है और थका हुआ शरीर रात में नींद को प्रभावित कर सकता है.

खाना: रात में भारी खाना खाने से पेट में गैस, अपच या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो नींद में बाधा डाल सकती हैं. इसलिए सोने से पहले हल्का खाना ही खाएं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)