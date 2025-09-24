विज्ञापन
सॉफ्ट रोटी बनाने लिए कैसे गूथे आटा? जानें 5 जरूरी टिप्स

Soft Roti Tips: बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि रोटी, पूरी या पराठे बनाने के लिए आटा कैसे गूथा जाता है. यहां हम आपको सॉफ्ट आटा गूथने के तरीके को बताने जा रहे हैं. आइए जानते है.

Read Time: 3 mins
सॉफ्ट रोटी बनाने लिए कैसे गूथे आटा? जानें 5 जरूरी टिप्स
Soft Roti Tips: सॉफ्ट रोटी बनाने लिए कैसे गूंथे आटा?

जैसे हलवे की असली पहचान उसके स्वाद में होती है. इसी तरह, पूरी और रोटी का स्वाद तभी बढ़ता है, जब आटा सही से गुथा हो, जब तक आप आटे को सही से नहीं गूथेंगे, तब आपकी रोटी, पूरी या पराठे का स्वाद अच्छा नहीं आएगा. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सॉफ्ट आटा कैसे गुथा जाता है और इसके क्या टिप्स हैं. आइए जानते हैं. 

रोटी बनाने के लिए आटे को सॉफ्ट बनाने के 5 टिप्स- (5 Tips to Make Dough Soft for Roti Making)

1. उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का आटा इस्तेमाल करें-

अपनी रोटियों के लिए नरम और ज्यादा लचीला आटा बनाने के लिए, आपके गेहूं के आटे की गुणवत्ता बेहद अहम होती है. ऐसे में मिलावटी गेहूं के आटे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है.

2. आटे में तेल मिलाएं-

आटा गूंथने के लिए पानी और गेहूं का आटा मुख्य सामग्री होती है, लेकिन आप इसे नरम और लचीला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा तेल मिलाएं. आटे में थोड़ा सा तेल डालने से कोई नुकसान नहीं होगा. घी या जैतून के तेल की कुछ बूंदें रोटी के स्वाद को बढ़ाती है और उसे लंबे समय तक मुलायम बनाए रखती है. 

3. आटे को नरम बनाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें-

लोग अक्सर पूछते हैं, "चपाती का आटा नरम कैसे बनाएं?" अगर आप चाहते हैं कि आटा नरम और आसानी से गूंथने लायक हो, तो आटा गूंथने के लिए कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें. ठंडा पानी आटे को नरम नहीं बनाता और चपाती बेलने में भी मुश्किल पैदा करता है. यही वजह है कि आपको आटा गूंथने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए.

4. आटे में धीरे- धीरे डाले पानी-

जब भी आप गूंथने बैठे, तो याद रखें कि पानी एक साथ नहीं डालना है. उसे धीरे- धीरे डालिए और हल्के हाथों से आटा गुथना शुरू कीजिए. फिर हथेली  का इस्तेमाल करके आटे को लोचदार बनाइए. बता दें, आटा जितना लचीला होगा, उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा.

आटे को ढककर रखें-

आटा गूंथने के बाद सीधे रोटी न बनाए.  अगर आप सॉफ्ट आटा चाहते हैं तो उसे एक सूती कपड़े या ढक्कन से ढक कर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख दें. इस दौरान आटे को पानी और ग्लूटेन को पूरी तरह सोखने का मौका मिलता है, जिससे आटा पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

