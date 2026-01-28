विज्ञापन
Ashwagandha ke Fayde: आयुर्वेद में अश्वगंधा को औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो लोग अश्वगंधा से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि यह एक टॉनिक है जो शरीर और मन में स्फूर्ति, दीर्घायु और संतुलन बनाए रखने में मददगार है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी Speech में अश्वगंधा का क्यों किया जिक्र? जानें इसके फायदे और सेवन का तरीका
Ashwagandha Benefits: अश्वगंधा के फायदे.

अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जिसे सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. आयुर्वेद में इसे औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो लोग अश्वगंधा से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि यह एक टॉनिक है जो शरीर और मन में स्फूर्ति, दीर्घायु और संतुलन बनाए रखने में मददगार है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में बात करते हैं और इसके चमत्कारी लाभों का उल्लेख करते हैं. पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत में इस जड़ी-बूटी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी ग्लोबल मांग में काफी इजाफा देखा गया. उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान बताया कि अश्वगंधा पर एक विशेष वैश्विक चर्चा आयोजित की गई, जहां अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और चिकित्सीय उपयोग पर विचार-विमर्श किया और वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से समय-परीक्षित उपचारों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. 

अश्वगंधा का अर्थ- (Meaning of Ashwagandha)

अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग या भारतीय शीतकालीन चेरी, या विटानिया स्लगर्ड (विथानिया सोम्निफेरा) जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है. इसका नाम अश्व शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ घोड़ा होता है. ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ का सेवन करने से घोड़े जैसी शक्ति प्राप्त होती है. नाम का दूसरा भाग "गंध" सुगंध का अर्थ है और यह पौधे की ताजी जड़ की विशिष्ट गंध को दर्शाता है. 

आयुर्वेद के अनुसार- (According to Ayurveda)

आयुर्वेद के अनुसार, प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता रहा है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में थायरॉइड कार्यप्रणाली और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है.

कैसे करें अश्वगंधा का सेवन-  (How to consume Ashwagandha)

1. अश्वगंधा कुकी-

बच्चों को अश्वगंधा खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कुकी. इसे बनाने के लिए, गेहूं का आटा, अश्वगंधा पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी पाउडर, नमक और गुड़ को बटर, वेनिला एसेंस और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. इसे कुकी का शेप दें और बेक करें. 

2. दूध के साथ-

अश्वगंधा को दूध के साथ लिया जा सकता है. रात के समय अश्वगंधा पाउडर को दूध में मिलाकर लेना सबसे अच्छा माना जाता है. आपको बस इतना करना है कि अश्वगंधा पाउडर को गुनगुने दूध में एक चुटकी दालचीनी या जायफल के साथ मिलाकर सोने से पहले लेना है. यह तनाव कम करने और बेहतर नींद लाने में मददगार है. 

3. अश्वगंधा गाढ़ा-

अगर आप काढ़ा पीना पसंद करते हैं, तो अश्वगंधा का काढ़ा आपके लिए बेस्ट हो सकता है. अश्वगंधा पाउडर को पानी में उबालना, फिर अदरक, तुलसी के पत्ते और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पका लें और छानकर सुबह पी लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

