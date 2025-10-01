सब्जी में तेल और नमक ज्यादा हो जाए तो इन टिप्स की मदद से तुरंत करें कम

Tips to balance oil and salt in sabji: अक्सर किचन में जल्दी-जल्दी काम करते हुए सब्जी में कभी नमक हाथ से ज्यादा गिर जाता है तो कभी तेल. ऐसे में पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है और गुस्सा भी आता है. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान किचन हैक्स हैं जिनसे आप सब्जी का स्वाद बैलेंस कर सकते हैं. इन टिप्स के साथ आप किसी भी बिगड़ी हुई डिश को फिर से परफेक्ट बना सकते हैं. आइए जानते हैं सब्जी में नमक और तेल को बैलेंस करने के कारगर टिप्स.

सब्जी में तेल और नमक को बैलेंस करने के टिप्स- (Tips to balance oil and salt in curry)

जब नमक हो जाए ज्यादा-

अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया है तो सबसे आसान तरीका है उसमें आलू डाल देना. आलू नमक को सोख लेता है और टेस्ट बैलेंस हो जाता है. इसके लिए सब्जी में छिले हुए आलू के कुछ टुकड़े डालकर थोड़ी देर पका लें और बाद में उन्हें निकाल दें. दूसरा तरीका है आटा की लोई. अगर नमक बहुत ज्यादा हो गया है तो आटे की छोटी लोई बनाकर सब्जी में डाल दें. यह भी नमक को अब्जॉर्ब कर लेती है. अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा दूध या क्रीम डाल सकते हैं. इससे भी नमक का असर कम हो जाता है और सब्जी का फ्लेवर क्रीमी हो जाता है.

ये भी पढ़ें- बासी मुंह चबाकर खा लें ये हरे पत्ते, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

जब तेल हो जाए ज्यादा-

कभी-कभी सब्जी फ्राई करते वक्त तेल हाथ से ज्यादा डल जाता है. इसे कम करने के लिए किचन टॉवल का इस्तेमाल करें. सब्जी को थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर पर रख दें, टिश्यू अतिरिक्त तेल खींच लेगा.

दूसरा तरीका है सब्जी की ऊपर की परत पर चम्मच से धीरे-धीरे तेल निकाल लेना. खासकर ग्रेवी वाली सब्जी में ये तरीका आसानी से काम करता है.

इसके अलावा, आप सब्जी में थोड़ी-सी बेसन की स्लरी (बेसन को पानी में घोलकर) डाल सकते हैं. इससे तेल और नमक दोनों का बैलेंस थोड़ा बेहतर हो जाता है और सब्जी की ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है.

अगर आपको लगता है कि नमक और तेल दोनों ही ज्यादा हो गए हैं तो सबसे आसान तरीका है उसमें थोड़ी और सब्जी डाल देना. जैसे आलू, टमाटर या कोई भी वेजिटेबल. इससे क्वांटिटी बढ़ जाएगी और नमक-तेल अपने आप बैलेंस हो जाएंगे.

यानी छोटी-छोटी ट्रिक्स से आप किचन की इस गड़बड़ी को आसानी से संभाल सकते हैं और बिना टेस्ट खराब किए स्वादिष्ट सब्जी का मजा ले सकते हैं.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)