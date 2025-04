Heatstroke Tips: लू से बचने के लिए क्या खाएं और क्या पिएं, यहां जानें सब कुछ

गर्मी के मौसम में अक्सर 'लू' का खतरा बढ़ जाता है. लू लगने के लक्षणों की अगर हम बात करें तो, इसमें तेज बुखार, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी और बेहोश होना शामिल है. कुछ सावधानी बरतकर और खानपान की स्थिति को सुधारकर हम खुद को लू से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि लू से बचने के लिए क्या करें, क्या खाएं और क्या पिएं.

लू से बचने के उपाय- (How To Avoid Heatstroke)

गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें. अगर बाहर जाना जरूरी है तो सुबह जल्दी या शाम को काम निपटाएं. बाहर जाते समय सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें. इसके साथ-साथ टोपी, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल करके अपना सिर और चेहरा धूप से बचाएं. अगर आपका बाहर जाना जरूरी है, तो बीच-बीच में छायादार जगह पर आराम करें और ठंडा पानी पिएं. वहीं, घर के अंदर पंखे, कूलर या एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें. गर्मी के मौसम में अगर आपको चक्कर, सिरदर्द या उल्टी जैसे लक्षण दिखें, तो पानी पिएं और डॉक्टर से संपर्क करें.

लू से बचने के लिए क्या खाएं- (What to eat to avoid heatstroke)

गर्मी के मौसम में खानपान पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है. हरी सब्जियों का सेवन करें, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियां पानी और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इन्हें सलाद के रूप में खाएं. इसके अलावा, तरबूज, खरबूजा, संतरा, अनानास का सेवन करें, यह शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करता है. दही, लस्सी और छाछ पेट को ठंडा रखने और पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है. ऐसे में इन्हें अपने आहार में शामिल करें. नारियल पानी पीना भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

गर्मी में क्या नहीं खाएं- (What not to eat in summer)

गर्मी के मौसम में ज्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल करके बनाया गया भोजन खाने से बचें. इसके अलावा, जंक फूड और ज्यादा नमक वाले स्नैक्स न खाएं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं. कॉफी और चाय कम पिएं, क्योंकि ये शरीर से पानी निकालते हैं. संभव हो तो मांस-मछ्ली का सेवन न करें.

लू से बचने के लिए क्या पिएं- (What to drink to avoid heatstroke)

लू से बचाव में हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है. दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं. पानी को ठंडा रखने के लिए मटके का इस्तेमाल करें. नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती है. पुदीना और जीरा डालकर बनाई गई छाछ गर्मी में राहत देती है और पेट को ठंडा रखती है. सत्तू का शरबत न केवल ठंडक देता है, बल्कि शरीर को तुरंत ऊर्जा भी प्रदान करता है. बेल का शरबत पाचन को बेहतर बनाता है और लू से बचाता है. शराब और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं.

