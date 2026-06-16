घर पर बनानी है गाढ़ी, क्रीमी और झागदार लस्सी? इन आसान बातों का रखें ध्यान

गर्मी का मौसम आते ही ठंडी और ताजगी देने वाली ड्रिंक्स की याद आने लगती है. इनमें लस्सी का नाम सबसे ऊपर आता है. पंजाब से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों तक लस्सी सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि गर्मियों की पहचान मानी जाती है. दही से बनने वाली यह ड्रिंक स्वाद के साथ शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है. हालांकि कई लोग घर पर लस्सी तो बनाते हैं, लेकिन उसका स्वाद और टेक्सचर बाजार या ढाबे वाली लस्सी जैसा नहीं बन पाता. अगर आप भी घर पर परफेक्ट लस्सी बनाना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही दही, सही मात्रा और सही तरीके से फेंटी गई लस्सी ही बेहतरीन स्वाद देती है.

ताजा और गाढ़ा दही चुनें

अच्छी लस्सी की शुरुआत अच्छे दही से होती है. हमेशा ताजा और गाढ़ा दही इस्तेमाल करें. अगर दही बहुत ज्यादा खट्टा होगा तो लस्सी का स्वाद भी बिगड़ सकता है. मलाईदार दही से लस्सी ज्यादा क्रीमी बनती है.

दही को पहले अच्छी तरह फेंटें

कई लोग सीधे दही में पानी डालकर मिक्स कर देते हैं. बेहतर होगा कि पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें. इससे उसमें मौजूद गांठें खत्म हो जाती हैं और लस्सी का टेक्सचर स्मूद बनता है.

पानी की मात्रा का रखें ध्यान

लस्सी को ज्यादा पतला करने से उसका स्वाद कम हो सकता है. अगर आप गाढ़ी और रिच लस्सी पसंद करते हैं तो पानी कम डालें. जरूरत हो तो थोड़ा ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बर्फ सीधे न डालें

कई बार लोग लस्सी बनाते समय उसमें ज्यादा बर्फ डाल देते हैं. इससे लस्सी पतली हो सकती है. बेहतर होगा कि दही और पानी पहले से ठंडे रखें और आखिर में जरूरत के अनुसार थोड़ी बर्फ डालें.

मिठास का सही संतुलन जरूरी

मीठी लस्सी बनाते समय चीनी की मात्रा संतुलित रखें. बहुत ज्यादा चीनी डालने से दही का प्राकृतिक स्वाद दब सकता है. चाहें तो चीनी की जगह थोड़ा शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऊपर से डालें मलाई और ड्राई फ्रूट्स

अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट जैसी लस्सी बनाना चाहते हैं, तो ऊपर से थोड़ी मलाई, कटे हुए पिस्ता या बादाम डाल सकते हैं. इससे स्वाद और प्रेजेंटेशन दोनों बेहतर हो जाते हैं.

स्वाद बढ़ाने के लिए करें ये काम

लस्सी में इलायची पाउडर, गुलाब जल या केसर की कुछ लड़ियां डालने से इसका स्वाद और खास बन सकता है. नमकीन लस्सी पसंद करने वाले लोग इसमें भुना जीरा और काला नमक भी मिला सकते हैं.

गर्मियों में घर पर बनाई गई ठंडी, गाढ़ी और झागदार लस्सी पूरे परिवार को पसंद आ सकती है. बस सही सामग्री और कुछ आसान टिप्स का ध्यान रखकर आप हर बार परफेक्ट लस्सी तैयार कर सकते हैं.

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