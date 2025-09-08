विज्ञापन
वेजिटेरियन का सबसे ताकतवर नाश्ता है ये देसी फूड, चिकन-मटन भी फेल हैं इसके आगे

Mahua With Milk: अपनी मिठास के चलते महुआ के ताजे फूलों से पकवान भी बनाए जाते हैं. इसे दूध में उबालकर खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Mahua With Milk: महुआ वाला दूध पीने के फायदे.

Mahua With Milk Benefits In Hindi: महुआ (वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गीफोलिया) एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल और फल दोनों ही स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए लाभकारी हैं. यह पेड़ न केवल पोषण देता है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है. महुआ के फूल सुगंधित और मीठे होते हैं, जिनमें हाई मात्रा में शुगर होती है. इस वजह से इन्हें ताजा खाए जाने पर स्वाद किसी मिठाई सा होता है और सूखने पर यह किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट सरीखे हो जाते हैं. अपनी मिठास के चलते महुआ के ताजे फूलों से पकवान भी बनाए जाते हैं. इन मिठास से भरे फूलों का रस निकालकर उसमें आटा गूंथकर ठकुवा, लापसी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं. सूखे फूलों को भूनकर और ओखली में कूटकर "लाटा" बनाया जाता है. तो चलिए जानते हैं शरीर को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कैसे करें महुआ का सेवन.

कैसे करें महुआ का सेवन- (How To Consume Mahua)

महुआ को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन ग्रामीण इलाके में इसे सबसे ज्यादा दूध में उबालकर खाया जाता है. सबसे पहले आप सूखे महुआ को पानी में अच्छी तरह से धो लें फिर इसे दूध में 5 से 10 मिनट तक पका लें. इसके बाद इसमें ठंडा करके खाएं.

दूध में भीगे महुआ खाने के फायदे- Doodh Mein Mahua Bheegokar Khane Ke Fayde)

1. कमजोरी-

महुआ और दूध का मिश्रण नसों की कमजोरी और न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में होने वाली समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है. इसे महिलाएं और पुरुष दोनों डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. खांसी-

जिन लोगों को सूखी खांसी की समस्या रहती है उनके लिए महुआ वाले दूध का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. गठिया-

महुआ के बीजों का सेवन गठिया के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है. इसके बीजों को दूध में उबालकर पीने से गठिया के दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है.

4. पाचन-

जिन लोगों को पाचन या पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए महुआ और दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

