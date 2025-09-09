दुबले-पतले शरीर में भरना है मांस, तो आज से ही खाना शुरू कर दें ये5 चीजें, तेजी से बढ़ेगा वजन

Weight Gain Recipes For Lunch: अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने बढ़े वजन कम करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उतनी ही कोशिश उन लोगों को भी करनी पड़ती है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग दुबले-पतले होते हैं, उन्हें हर दिन ताने सुनने पड़ते हैं और उनका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है. सही डाइट न होने से शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता और वजन बढ़ाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर लंच में कुछ खास चीजें जोड़ी जाएं तो वजन बढ़ाना आसान हो सकता है. यहां कुछ आसान और हेल्दी रेसिपीज दी गई हैं जिन्हें आप अपने दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं. ये न सिर्फ स्वाद में बढ़िया हैं बल्कि शरीर को ताकत भी देती हैं.

वजन बढ़ाने के लिए लंच में शामिल करें रेसिपीज (Weight Gain Recipes For Lunch)

1. पनीर भुर्जी पराठा

पनीर में प्रोटीन और फैट दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं. पनीर भुर्जी बनाकर जब उसे गेहूं के पराठे में भरकर खाया जाए, तो ये एक परफेक्ट मील बन जाता है. इसका सेवन आप दही या बटर के साथ कर सकते हैं. चाहें तो ऊपर से थोड़ा घी भी डाल सकते हैं जिससे कैलोरी और ज्यादा मिलेगी.

2. चिकन पुलाव

अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन पुलाव एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें चावल, मसाले और चिकन मिलाकर पकाया जाता है जिससे स्वाद भी आता है और एनर्जी भी मिलती है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का अच्छा संतुलन होता है. दोपहर के खाने में यह एक कम्प्लीट मील हो सकता है.

3. दाल-चावल के साथ घी

सादा दाल-चावल अगर आपको हल्का लगता है तो उसमें एक चम्मच देसी घी मिला लें. घी से शरीर को अच्छी क्वालिटी की फैट मिलती है जो वजन बढ़ाने में मदद करती है. दाल में प्रोटीन होता है और चावल से कार्ब्स मिलते हैं. यह संयोजन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

4. एवोकाडो सैंडविच

वजन बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं हैवी ही खाया जाए अगर आप कुछ हल्का और नया ट्राई करना चाहते हैं तो लंच में आप एवोकाडो सैंडविच शामिल कर सकते हैं. ब्राउन ब्रेड में एवोकाडो पेस्ट, चीज़ और कुछ सब्जियां डालकर बनाएं. यह जल्दी बन जाता है और फाइबर, हेल्दी फैट्स और कैलोरी से भरपूर होता है.

5. आलू और सोया टिक्की

आलू में स्टार्च होता है और सोया में प्रोटीन. इन दोनों को मिलाकर टिक्की बनाई जा सकती है जिसे तवा या एअर फ्रायर में पकाया जा सकता है. इसका सेवन आप ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में कर सकते हैं. हरी चटनी या दही के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है.

