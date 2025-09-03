बीमार होने पर कभी नहीं खानी चाहिए ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सख्ती से किया मना, जानिए कारण

What Not To Eat When Sick: बीमार हर कोई पड़ता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि बीमार होने के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है. कहते हैं दवा से ज्यादा परहेज बीमारी को ठीक करता है. लेकिन, आजकल लोग बीमार होने के बाद कुछ भी अपने मनमुताबिक खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है और न सिर्फ रिकवरी को धीमा कर सकता है बल्कि बीमारी को और भी बढ़ा सकता है. आयुर्वेद में यह साफ कहा गया कि बीमार होने के बाद कुछ चीजों से परहेज करना ही बेहतर है. यहां आयुर्वेदिक डॉक्टर आचार्य मनीष से जानिए कि जब कभी भी कोई बीमार हो तो उसे किन चीजों से सख्ती से परहेज करने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- ज्यादा चाय पीने से कौन से विटामिन की कमी होती है? जानिए

क्या नहीं खाना चाहिए?

1. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आचार्य मनीष कहते हैं कि बीमार होने पर दूध का सेवन बंद कर देना चाहिए, जबतक की आप स्वस्थ न हो जाएं. ये पाचन को धीमा कर सकता है और पाचन पर दबाव डाल सकता है. साथ ही एलर्जी का कारण भी बन सकता है. दूध की तासीर ठंडी होती है, सर्दी-जुकाम, खांसी या बुखार में यह कफ को बढ़ा सकता है और रिकवरी धीमी कर सकता है.

2. दही को अक्सर हेल्दी माना जाता है, लेकिन बीमारी के दौरान खासकर सर्दी-जुकाम या बुखार में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. दही की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर में बलगम बढ़ा सकती है. अगर दही के साथ नींबू, इमली या अन्य खट्टी चीजें खाई जाएं, तो यह पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती हैं. इससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है, यानी ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो शरीर में असंतुलन पैदा करते हैं.

3. पनीर का सेवन भी बीमार होने के दौरान नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये शरीर के लिए भारी और पचान में कठिन होता है. पनीर एक भारी और ठंडी तासीर वाला फूड है. बीमार शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिससे पनीर को पचाना मुश्किल हो जाता है. इससे गैस, अपच, कब्ज और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये कफ और सूजन बढ़ा सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, पनीर कफवर्धक होता है. सर्दी-जुकाम, गले की खराश या बुखार में यह बलगम बढ़ा सकता है.

ये भी पढ़ें- किस विटामिन की कमी से होता है पेट दर्द? उसके लिए क्या खाएं? जानें

क्या खाना चाहिए?

बीमारी के दौरान हल्का, सुपाच्य और गर्म भोजन लें.

शरीर को हाइड्रेट रखें और आराम करें.

आयुर्वेदिक काढ़ा, सूप और फल जैसे केला, सेब आदि का सेवन करें.

गलत फूड कॉम्बिनेशन से बचें ताकि शरीर जल्दी रिकवर कर सके.

बीमार होने पर सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि सही खानपान से भी शरीर जल्दी ठीक होता है. आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, दूध, दही, और पनीर जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती हैं और रिकवरी को धीमा कर सकती हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)