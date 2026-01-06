विज्ञापन

'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या करेंगे सलमान खान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2? जानें सल्लू का सीक्रेट प्लान

सलमान खान के अगले मूव पर सबकी नजर है कि भाईजान आखिर बैटल ऑफ गलवान के बाद क्या करने वाले हैं?

'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या करेंगे सलमान खान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2? जानें सल्लू का सीक्रेट प्लान
बैटल ऑफ गलवान के बाद क्या है सलमान खान की प्लानिंग?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के भाईजान कब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? इन सभी बातों पर फैन्स की नजर होती है और लोग उनसे जुड़ी हर डिटेल जानना चाहते हैं. अब फिलहाल बैटल ऑफ गलवान को लेकर सुर्खियों में छाए सलमान आगे क्या करने वाले हैं ये भी एक बड़ा सवाल है. फिलहाल 2026 की मचअवेटेड फिल्म तो गलवान ही लेकिन सलमान इस फिल्म के बाद भी फैन्स को कुछ शानदार फिल्में देने की प्लानिंग में हैं और एक वक्त पर एक ही फिल्म पर फोकस करने का प्लान बनाए बैठे हैं. इतने सवालों और कयासों के बीच हमने इंडस्ट्री से जुड़े सोर्सेज से अंदर की खबर निकालनी चाही तो उन्होंने एक ऐसी अपडेट दी कि सलमान भाई के फैन्स का दिल तो गार्डन गार्डन ही हो जाएगा.

बैटल ऑफ गलवान के बाद क्या कर रहे सलमान खान?

आप बताइए आप इस फिल्म के बाद सलमान को किस अवतार में देखना चाहेंगे? बजरंगी भाईजान वाले क्यूट बजरंबी मामू या किक का डेविल मोड? जी हां आप बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि दोनों ही फिल्में पाइपलाइन में हैं लेकिन पहले सलमान खान किक-2 पर काम करेंगे. जी हां बैटल ऑफ गलवान-2 के बाद सलमान भाई का पूरा फोकस किक-2 पर होगा. यानी अभी सलमान एक्शन से दूरी बनाने के मूड में नहीं हैं. शायद वह ये सोच रहे हों कि जब एक फिल्म के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ही ली है तो पहले इसी का फायदा उठा लिया जाए. 

अभी किक-2 को लेकर कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है लेकिन ये अपने आप में बड़ी अपडेट है कि सलमान इस हिट फिल्म के सीक्वल के बारे में सोच रहे हैं. बता दें कि किक साल 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में थे.

कितनी थी किक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई किक का बजट 140 करोड़ था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 402 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म में सलमान खान का एक्शन और कॉमेडी काफी पसंद की गई थी. कलेक्शन देखकर आप समझ ही सकते हैं कि मेकर्स इस फिल्म की सीक्वल बनाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं. देखना होगा कि सीक्वल या पार्ट-2 के लिए किस तरह की कहानी चुनी जाती है और इसे किस तरह पर्दे पर उतारा जाता है. उम्मीद है कि सलमान किक-2 से फैन्स को निराश नहीं करेंगे. जिस तरह अब तक टाइगर फ्रेंचाइजी हिट रही है उम्मीद है सलमान किक-2 के साथ सक्केस के नए रिकॉर्ड बनाएंगे. 

