Summer Vegetables: तेज धूप और लू से बचना है? डाइट में शामिल करें ये 7 पौष्टिक सब्जियां

Best Vegetables For Summers: गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है. तेज धूप, बढ़ता तापमान और लू के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर आना और पाचन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में सिर्फ ज्यादा पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना भी जरूरी होता है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाएं और हाइड्रेटेड रखने में मदद करें. गर्मियों में मिलने वाली कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ शरीर को गर्मी के असर से बचाने में भी मदद कर सकती हैं.

1. लौकी

लौकी में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है. यह हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जी मानी जाती है. गर्मियों में इसका सेवन शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद कर सकता है.

2. तोरी

तोरी पोषक तत्वों और पानी से भरपूर होती है. यह पेट पर हल्की पड़ती है और गर्मियों में पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है.

3. खीरा

खीरा गर्मियों का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है. इसमें लगभग 95 प्रतिशत तक पानी होता है. इसे सलाद या रायते के रूप में खाने से शरीर को ठंडक मिल सकती है.

4. कद्दू

कद्दू में विटामिन ए, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

5. करेला

हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन करेला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसे गर्मियों में खाने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं.

6. परवल

परवल एक हल्की और पौष्टिक सब्जी मानी जाती है. इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

7. भिंडी

भिंडी में फाइबर, विटामिन सी और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह पेट को स्वस्थ रखने और संतुलित आहार का हिस्सा बनने के लिए अच्छी सब्जी मानी जाती है.

सिर्फ सब्जियां ही नहीं, पानी भी है जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है. इसलिए इन सब्जियों को डाइट में शामिल करने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन भी करना चाहिए.

गर्मी के मौसम में सही खानपान अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है. अगर आप भी तेज धूप और लू के असर से बचना चाहते हैं, तो इन पौष्टिक सब्जियों को अपनी थाली का हिस्सा जरूर बनाएं.

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