Petrol Diesel Price: चंडीगढ़-मुंबई में सस्ता हुआ पेट्रोल! देखें अपने शहर में आज का रेट

Petrol Price, Diesel Prices on 11 August 2026: देश में आज यानि मंगलवार को पेट्रोल की कीमत ₹111.18 प्रति लीटर है, जो कल की ₹111.21 की दर के मुकाबले थोड़ी कम है. वहीं, डीजल के कीमतों की बात करें, तो देश में डीजल की कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है. यानि कल की तुलना में डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिसमें कीमतें डीजल की ₹97.83 से ₹97.97 और पेट्रोल की कीमतें ₹111.18 और ₹111.31 के बीच रही हैं. यहां जानते हैं देश के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत...

देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल की कीमत

नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.18 प्रति लीटर है, कीमत में ₹0.03 की कमी दर्ज की गई है.

गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत ₹102.97 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भुवनेश्वर में पेट्रोल की कीमत ₹108.85 प्रति लीटर है, कीमत में ₹0.12 की कमी दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत ₹101.51 प्रति लीटर है, कीमत में ₹0.03 की कमी दर्ज की गई है.

देश अलग-अलग शहरों में डीजल की कीमत

नई दिल्ली में डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

मुंबई में डीजल की कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

गुरुग्राम में डीजल की कीमत ₹95.64 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भुवनेश्वर में डीजल की कीमत ₹100.56 प्रति लीटर है, कीमत में ₹0.12 की कमी दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ में डीजल की कीमत ₹89.47 प्रति लीटर है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर क्या कहती है सरकार?

राज्यसभा में कल सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के बीच ईंधन की कीमतें कम करने की योजना बना रही है. इस सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करने में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है, क्योंकि रिटेल कीमतें बाजार पर निर्भर करती हैं और इन्हें सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं. इसके साथ ही सरकार ने ईरान पर US-इजराइल युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी पर भी बात की.

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