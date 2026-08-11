IND vs SL: 'हमेशा आपको 500-600 रन बनाकर देंगे', वसीम जाफर ने इस भारतीय स्टार को बताया सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी

Wasim Jaffer on KL Rahul, IND vs SL Test: भारत-श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा जारी है और ऐसे में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है की टीम किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, 15 अगस्त से शुरू हो रहे सीरीज से पहले हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी को जोड़ दिया जा रहा है. इस बीच भारत के पूर्व ओपनर और पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर का मानना ​​है कि केएल राहुल के लिए कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बिना खेलना बेहतर है. उनका कहना है कि यह स्टार बल्लेबाज तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जब वह पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं.

दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर बात करते हुए, पंजाब किंग्स के पूर्व बैटिंग कोच वसीम जाफर ने केएल राहुल के करियर और लीडरशिप रोल के बारे में अपनी राय रखी. राहुल की बल्लेबाजी में निरंतरता और कप्तानी के लिए उनके स्वभाव पर विचार करते हुए, जाफर ने सुझाव दिया कि उन्हें लीडरशिप की जिम्मेदारियों से मुक्त रखने पर उनका स्वाभाविक खेल बेहतर निखरता है.

उन्होंने दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर कहा, "केएल राहुल के व्यक्तित्व के हिसाब से कप्तानी न करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप उन्हें सिर्फ खेलने दें, तो मुझे लगता है कि वह हमेशा आपको 500-600 रन बनाकर देंगे. वह एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. वह अपने दम पर 2-3 मैच जिताएंगे, जैसा कि वह हर सीजन में करते हैं."

जाफर ने कहा कि राहुल के व्यक्तित्व को देखते हुए कप्तानी उन पर अतिरिक्त दबाव डालती है. उन्होंने कहा, "इसलिए मुझे बस यही लगता है कि उनके व्यक्तित्व के कारण, कप्तानी उन पर थोड़ा अतिरिक्त दबाव डालती है."

भारत को 15 अगस्त से गाले और कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, ऐसे में टीम के संतुलन के लिए राहुल की भूमिका एक मुख्य सीनियर बल्लेबाज़ के तौर पर बहुत अहम है. रविवार को खत्म हुए SLC XI के खिलाफ़ तीन दिन के प्रैक्टिस मैच में, केएल पहली पारी में ओपनर के तौर पर उतरे और 67 गेंदों में 40 रन बनाए. उन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी नहीं की.

खास बात यह है कि भारत ने श्रीलंका XI के खिलाफ़ छह विकेट से जीत दर्ज की, जिससे दो टेस्ट मैचों की WTC सीरीज़ से पहले कई सकारात्मक बातें सामने आईं. शुभमन गिल ने शानदार 44 रन बनाकर चोट की चिंताओं को दूर किया, देवदत्त पडिक्कल ने 142 रनों की पारी खेलकर नंबर 3 की जगह के लिए अपना दावा मज़बूत किया, जबकि रवींद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया.