Tea-Coffee Addiction: चाह कर भी नहीं छूट रही चाय या कॉफी की आदत, इन तरीकों से पाएं इस लत से छुटकारा | चाय की लत को कैसे छोड़े?

Tips to get rid of tea addiction: सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफी पीना बहुत से लोगों की आदतों में शुमार होता है. इनके बिना तो चाय और कॉफी लवर्स (chai ki aadat) की सुबह ही नहीं होती. वैसे तो चाय या कॉफी के दीवाने हमेशा ही उन्हें पीना पसंद करते हैं लेकिन सर्दी के दिनों में इनका सेवन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है. लेकिन वो कहते हैं ना कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक (side effects) हो सकती है.

Chai ki aadat kaise chhode : ठीक वैसे ही कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो वैसे तो हमारी मूड को अच्छा करते हैं लेकिन ज्यादा पीने से आपकी नींद खराब हो सकती है. तो अगर आपको भी चाय या कॉफी पीने की आदत लग गई है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं. इस लेख के जरिए आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं. इस तरह छोड़ें चाय (Tips to get rid of tea addiction)

चाय को छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है?

1. कोई रिप्लेसमेंट ढूढें

चाय या कॉफी की आदत से छुटकारा पाने के लिए आप कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ढूंढे. आप चाय कॉफी की जगह हर्बल टी , इलायची वाला दूध जैसी चीजों का सेवन शुरू कर सकते है. ये रिप्लेसमेंट्स आपको हेल्दी भी रखेंगे और आपकी आदत को छुड़ाने में भी मदद करेंगे.

2. अच्छी नींद लें

चाय कॉफी की लत छुड़ाना चाहते हैं तो अच्छी नींद लें. अच्छी नींद लेने से आपके अंदर दिनभर एनर्जी रहेगी और आपको चाय या कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

3. अपना रूटीन बदलें

कई लोगों का कॉफी या चाय ब्रेक का रूटीन रहता है. आदत छुड़ाने के लिए रूटीन तोड़ना जरुरी है. जब आपका रूटीन चेंज होगा तो आपकी क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी.

4. दिन की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें

दिन की शुरूआत एक गिलास गर्म नींबू पानी से करें. इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी और आपके शरीर में बराबर मात्रा में विटामिन सी पहुंचेगा. साथ ही जब आप सुबह से नींबू पानी का सेवन शुरू कर देंगे तो इससे आपकी चाय कॉफी पीने की आदत भी छूट जाएगी.

5. हेल्दी डाइट है जरुरी

स्वस्थ और हेल्दी डाइट दिनभर शरीर को एनर्जेटिक रखता है. अच्छे खानपान से आप जल्दी थकावट महसूस नहीं करते है. जब आप थकावट ही महसूस नहीं करेंगे तो आपको कैफीन पीने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी.

