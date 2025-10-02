विज्ञापन
टमाटर और शहद का अच्छी स्किन से क्या कनेक्शन है?

Are Tomato And Honey Good For Your Face: तो चलिए जानते हैं टमाटर और शहद का साथ में उपयोग स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है. 

क्या टमाटर और शहद आपके चेहरे के लिए अच्छे हैं?

Are Tomato And Honey Good For Your Face: अक्सर लोग स्किन से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है? आपकी किचन में दो ऐसी चीजें मौजूद है, जो स्किन से जुड़ी समस्याओं से घर बैठे राहत दिला सकती है. ऐसा माना जाता है जो हम खाना खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि हमारी त्वचा पर भी साफ दिखाई देता है. टमाटर और शहद दो ऐसी ही चीजें हैं जो त्वचा की देखभाल में रामबाण साबित हो सकते हैं. टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन और विटामिन सी त्वचा को यूवी रेज़ से बचाता है, जबकि शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है. तो चलिए जानते हैं इन दोनों को साथ का साथ में उपयोग स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है. 

चेहरे पर शहद और टमाटर लगाने से क्या होता है? | Tomato And Honey For Face Benefits

टमाटर के फायदे: टमाटर न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करता है. इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन को ग्लोइंग बनाने और डेड स्किन हटाने में मदद कर सकता है. वहीं, इसमें पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन पर होने वाली एक्ने और जलन को कम करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

शहद के फायदे: शहद में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते जिससे मुहांसे कम होते हैं. इतना ही नहीं शहद एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है जो त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.

टमाटर और शहद का कॉम्बिनेशन:

इन दोनों को साथ में मिलाकर चेहरे पर लगाने से न केवल स्किन को क्लीन और टोन किया जा सकता है, बल्कि हाइड्रेट और सॉफ्ट भी बनाया जा सकता है.

फेस मास्क:

  • एक चम्मच टमाटर का रस
  • एक चम्मच शहद
  • अब इन दोनों की अच्छी तरह मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें और चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

