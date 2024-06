स्वरा भास्कर को फूड ब्लॉगर की "मुझे गर्व है कि मैं वेजिटेरियन हूं" पोस्ट पर आया गु्स्सा, दिया ऐसा रिएक्शन

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक्स पर एक फूड ब्लॉगर की शेयर की गई पोस्ट पर रिएक्शन दिया है. फूड ब्लॉगर ने वेज खाने से भरी प्लेट की फोटो पोस्ट की है - फ्राइड राइस और पनीर से बनी डिश. पोस्ट के साथ लिखा है, "मुझे वेजिटेरियन होने पर गर्व है. मेरी प्लेट आंसुओं, क्रूरता और अपराध बोध से मुक्त है." पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए, स्वरा भास्कर ने कहा, "ईमानदारी से... मैं वेजिटेरियंस के इस आत्म-धार्मिकता को नहीं समझती. आपका पूरा खाना बछड़े को उसकी मां के दूध से वंचित करने, गायों को जबरन गर्भवती करने और फिर उन्हें उनके बच्चों से अलग करने और उनका दूध चुराने से बना है. क्या आप जड़ वाली सब्जियां खाते हैं? उससे पूरा पौधा मर जाता है! कृपया सिर्फ़ इसलिए पुण्य प्रदर्शन करने से बचें क्योंकि यह बकरीद है!"

नीचे दी गई पोस्ट देखें:

Honestly… I don't understand this smug self righteousness of vegetarians. Your entire diet is made up of denying the calf its mother's milk.. forcibly impregnating cows then separating them from their babies & stealing their milk. You eat root vegetables? That kills the whole… https://t.co/PqHmXwwBTR — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 16, 2024

स्वरा भास्कर के नोट को पढ़ने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन दिए.

एक यूजर ने लिखा, "मै भी इस बात से सहमत हूँ. वेज खाने में भी जानवरों के प्रति क्रूरता शामिल है. यहाँ तक कि पौधों में भी जीवन होता है. इसलिए यह अपनी पसंद पर डिपेंड करता है. "

Agree. Cruelty to animals is involved even in a vegetarian diet. Even plants have life.



So it boils down to individual choice. There is no moral or ethical issue involved here.



Let's not judge others. Let's live at peace with ourselves for the choices we make. — Rajendra Kumbhat (@Enraged_Indian) June 17, 2024

एक दूसरे यूजर ने कहा, "दुनिया की 69 प्रतिशत आबादी नॉनवेजिटेरियन है. यहां पर वैरियटी ऑफ फूड मिलते हैं. बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट; प्रोटीन और वसा जरूरी है."

69 % world population is non-vegetarians . There is varied availability of food source. Moderate balanced carbo ; protiens and fat necessary. — Rajesh S Kempegowda (@rajesh_sk76) June 17, 2024

"हर किसी के खाने की पसंद का सम्मान करना जरूरी है. चाहे वह नॉनवे़ज हो या वेज खाना, हर किसी का अपना महत्व है. आइए दूसरों को आंकने या उनकी आलोचना करने के बजाय खाद्य संस्कृतियों की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करें. ईद मुबारक और सभी को खाने-पीने की खुशियाँ,"

Respect for everyone's dietary choices is key.

Whether it's meat or plant-based, each choice has its own significance.

Let's focus on understanding and appreciating the diversity of food cultures, rather than judging or criticizing others.

Happy Eid and happy eating everyone. — RuthlessWarrior (@RuthlessWa1287) June 17, 2024

