विज्ञापन

क्या ब्रा की एक्सपायरी डेट होती है? 99% लड़क‍ियां पहनती हैं घ‍िसने तक, Expiry Date कैसे पता करें जानें यहां

Do bras expire : महिलाएं और लड़कियां एक ही ब्रा को लंबे समय तक पहनती रहती हैं. मगर क्या आपको पता है इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है? नहीं तो आइए आपको बताते हैं ब्रा के एक्सपायर (How to find out the expiry date?) होने के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
क्या ब्रा की एक्सपायरी डेट होती है? 99% लड़क‍ियां पहनती हैं घ‍िसने तक, Expiry Date कैसे पता करें जानें यहां
How to find out the expiry date? ब्रा कितने साल तक चलना चाहिए?

How many years should a bra last : आजकल हर महिला अपनी स्टाइल और कम्फर्ट के हिसाब से ब्रा (Bra) पहनती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रा की भी अपनी एक एक्सपायरी डेट' होती है? हां, सही सुना आपने... अगर आप पुरानी ब्रा पहनती रहें, तो यह आपकी स्किन (Skin) और सेहत (Health Problem) के लिए परेशानी पैदा कर सकती है  धीरे-धीरे ब्रा के स्ट्रैप्स ढीले हो जाते हैं, हुक सही से नहीं लगते या अंडरवायर बाहर आने लगता है .यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी ब्रा एक्सपायर हो चुकी है (Sign Of Expire Bra). इसलिए इसे समय रहते बदलना बहुत जरूरी है, ताकि आप कॉन्फर्ट और हेल्थ दोनों बचा सकें. चलिए जानते हैं वो इंडिकेशन जो बताते हैं कि आपकी ब्रा एक्सपायर हो गई है और अब उसे बदलने की जरूरत है.

कैसे पहचानें कि ब्रा एक्सपायर हो गई है (Sign Of Expire Bra)

हर चीज की एक लिमिट होती है और ब्रा भी इससे अलग नहीं है। आमतौर पर एक ब्रा 8-9 महीने में अपनी स्ट्रक्चर खोने लगती है। जब आप देखें कि ब्रा के स्ट्रैप्स ढीले हो गए हैं, हुक ठीक से नहीं लग रहा या अंडरवायर बाहर आने लगा है, तो समझ जाइए कि ब्रा एक्सपायर हो चुकी है. ये छोटे-छोटे संकेत आपको यह बताने के लिए काफी हैं कि ब्रा बदलने का वक्त आ गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या समस्याएं होती हैं अगर ब्रा एक्सपायर हो गई हो (Problem When You Wear Expire Bra)

अगर आप एक्सपायर ब्रा पहनते रहें, तो इससे स्किन पर रैशेज हो सकते हैं और कंधे या गर्दन में दर्द भी महसूस हो सकता है. इसलिए बेहतर है कि जैसे ही ब्रा की उम्र पूरी हो जाए, इसे तुरंत बदल दें. ऐसा करने से आप किसी भी तरह की तकलीफ से बच सकती हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं.

BRA का पूरा नाम जानते हैं? 99% लड़क‍ियां नहीं जानती हैं फुलफॉर्म, नाम सुनकर चौंक जाएंगी आप

अनकंफरटेबल होने से पहले बदलें ब्रा (Change Your Bra Before It Becomes Uncomfortable)

याद रखें, ब्रा सिर्फ कपड़ों का हिस्सा नहीं है, यह आपके शरीर की सुरक्षा और कम्फर्ट का भी हिस्सा है. इसलिए अपनी ब्रा की उम्र पर ध्यान दें और एक्सपायर होने पर तुरंत बदल दें. इस छोटे से कदम से आप अपनी सेहत और आराम दोनों को बनाए रख सकती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sign Of Expire Bra, Bra Expiry Signs, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com